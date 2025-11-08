Más de 8.000 personas miran al cielo en la base militar Son Sant Joan: “Ha sido increíble, nunca habíamos visto un caza tan cerca”

"Ha sido una experiencia increíble, nunca habíamos visto un caza tan cerca". Lleno total y absoluto con más de 8.000 personas para presenciar la exhibición militar de los cazas de combate con motivo del 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan, sede del Ala 49, que este sábado ha abierto sus puertas al público entre las 10.30 y las 17.30 horas. Una jornada donde, a pesar del mal tiempo, las maniobras de los cazas sobre Palma han desatado la locura entre los presentes.

La gran afluencia de público ha provocado largas colas y el colapso de las principales vías de acceso. La expectación ha sido tal que muchos conductores han optado por aparcar sus vehículos en cualquier lugar y continuar a pie hasta la base. Las carreteras de la zona han quedado prácticamente bloqueadas ante la marabunta de curiosos que no han querido perderse el espectáculo aéreo.

Exhibición de cazas de combate supersónicos en Mallorca / GUILLEM BOSCH / DMA

"Somos muy aficionados de este tipo de exhibiciones de la aviación y la verdad que cuando vimos que se celebraba en Mallorca no podíamos dejar escapar la oportunidad. A pesar del mal tiempo ha valido mucho la pena venir", señala uno de los presentes. Han sido muchas las familias que, junto a los más pequeños, han disfrutado de la exhibición de los F-18 Hornet y otras aeronaves del Ejército del Aire.

"Era el mejor plan posible para pasar el sábado en familia. Ha sido una experiencia increíble, nunca habíamos visto un caza tan cerca. Ojalá que esto se pueda hacer de forma más habitual porque yo creo que tendría mucho éxito entre los ciudadanos de Mallorca", destacan.

Espectáculo

La jornada conmemorativa ha arrancado con la patrulla acrobática de paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), que han surcado el cielo de Palma con figuras acrobáticas con la bandera de España formada por estelas de humo de fondo. Así, el plato fuerte de la exhibición ha llegado con el vuelo de dos cazas F-18 Hornet supersónicos, un avión de combate supersónico de cuarta generación y fabricado por McDonnell Douglas que forma parte del Ejército del Aire desde 1986 y está especializado en defensa aérea, ataque a tierra y apoyo táctico, ataques profundos a objetivos enemigos, reconocimiento armado y escolta de bombarderos.

Asimismo, la ehibición también ha incluido el turbohélice CN-235 D4-Vigma de transporte táctico y patrulla marítima, el helicóptero de rescate HD-24, el avión de transporte ligero C-12 Aviocar T-12 y, como broche final, estaba previsto el hidroavión Canadair CL-45. Sin embargo, en este último caso el hidroavión se tenido que quedar en tierra por el mal tiempo.

Por otro lado, el público también ha podido contemplar en una exposición estática el avión de transporte militar de largo alcance Airbus A -400, el helicóptero polivalente NH–90, un caza F-18 Hornet, el avión de entrenamiento Pilatus PC-21, un helicóptero Sikorsky S-76, un caza de última generación Eurofighter Typhoon, tres avionetas RACE y dos avionetas de Son Bonet.

"Ha sido muy emocionante"

"La verdad es que no nos esperábamos esto tan bestial sabiendo que el tiempo no era bueno. Ver a tanta gente a pesar de la lluvia, familias con niños que han disfrutado mucho, ha sido muy emocionante para nosotros", destaca el teniente coronel Víctor Mejías, del Ala 49. En este sentido, Mejías estima que aproximadamente entre 7.000 y 8.000 personas han acudido hoy al evento.

"Sabemos que hay mucha afición y nos sentíamos en deuda con la sociedad mallorquina. En vista al gran éxito nos gustaría plantear hacer esto más aunque también hay que tener en cuenta que es complicado organizar este tipo de eventos, hay muchísimo trabajo detrás de esta exhibición", señala el teniente coronel. Así, Víctor Mejías reitera la satisfacción después de ver el lleno absoluto en la base aérea de Son Sant Joan.