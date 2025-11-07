Tour de los ministros Puente y Morant, además del presidente de la Generalitat, Illa, en Palma

El PSOE prepara un desembarco de altos cargos en Mallorca la semana que viene. Los ministros Óscar Puente y Diana Morant, además del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estarán en Palma los próximos días.

El primero en aterrizar en la isla será Óscar Puente. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible visitará este lunes, 10 de noviembre, el nuevo Paseo Marítimo de Palma, que ha cambiado su estructura para introducir espacios peatonales e incorporar alternativas de movilidad sostenible. Tras el recorrido por el paseo y el puerto, Puente presidirá un acto en la sede de la Autoridad Portuaria en el que se explicarán los detalles de la reforma.

Días después, los líderes socialistas en Baleares, Catalunya y la Comunitat Valenciana, Francina Armengol, Salvador Illa y Diana Morant, participarán el jueves y el viernes en Palma en unas jornadas de trabajo en las que analizarán los retos de los tres territorios mediterráneos.

El encuentro, organizado por las federaciones socialistas de Baleares, Catalunya y la Comunitat Valenciana, prevé la celebración de mesas de trabajo sobre vivienda, financiación, lengua, cultura y cambio climático, con el objetivo de acordar propuestas y estrategias comunes, según ha informado hoy el PSIB-PSOE.

De este modo, estas federaciones socialistas pretenden reforzar el eje mediterráneo dentro del Partido Socialista y en el conjunto del Estado, consolidando una voz común y una “hoja de ruta clara” en materias de especial relevancia para estas comunidades.

El viernes, el acto central

El acto central se celebrará el viernes en el salón de actos de la ONCE en Palma, donde la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, mantendrán un diálogo abierto sobre los desafíos actuales de sus respectivas comunidades y las oportunidades de cooperación entre ellas.

Previamente, el jueves, el Parlament balear acogerá una jornada interparlamentaria con diputados socialistas de estas tres comunidades para consensuar un documento conjunto con propuestas comunes. La sesión será inaugurada por la vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, actual secretaria de Estado de Turismo.

El secretario de organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, ha señalado hoy que este encuentro será un foro extraordinario para debatir y poner en común soluciones a problemas compartidos entre territorios que tienen “mucho en común”.