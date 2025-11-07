Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Meliá inagurará su primer hotel en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca

La apertura del Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá se prepara para el 1 de enero de 2026

Cusco (Perú) .

Cusco (Perú) .

EP

MADRID

La empresa hotelera mallorquina Meliá Hotels International ha anunciado la apertura del Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, prevista para el 1 de enero de 2026, siendo el cuarto establecimiento de la compañía en Perú y el primero de la antigua capital del Imperio Inca.

¿Dónde estará el nuevo hotel?

Situado a unos minutos de la plaza de Armas, junto a la fuente La Paccha de Pumaq Chupan, uno de los atractivos de la ciudad, el activo cuenta con 167 habitaciones, restaurante, bar, spa y un espacio para eventos, según informan desde la organización.

Inspirado en la arquitectura tradicional de Cusco, el hotel reinterpreta el estilo colonial con un diseño contemporáneo que "gira en torno a un amplio patio central, fuente de luz natural y punto de encuentro entre los distintos espacios".

Meliá crece en Perú

Según Meliá, esta incorporación representa una oportunidad para elevar la visibilidad global de la marca, consolidar su presencia en el mercado latinoamericano y fortalecer su portafolio en Perú, actualmente formado por Meliá Lima e INNSiDE Lima Miraflores, ambos en la capital; así como el futuro Casa de la Pila, miembro de Meliá Collection en Lima, también firmado este año.

Además, el nuevo hotel completa la presencia de Meliá en el circuito turístico más emblemático del país: Lima-Cusco, un eje "estratégico" que "permite ofrecer a los viajeros una experiencia integral que combina la sofisticación cosmopolita de Lima con la riqueza histórica y cultural de la antigua capital inca".

Diez nuevos proyectos en lationoamérica en 2025

Tal y como ha destacado el presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, a lo largo de 2025, la cadena ha sumado diez nuevos proyectos en América Latina y el Caribe. "Esta estrategia no solo refuerza nuestra presencia en destinos de gran riqueza cultural y atractivo turístico, sino que reafirma nuestro compromiso con una oferta hotelera de alta calidad en todo el continente, alineada con las expectativas del viajero internacional contemporáneo", ha añadido.

Meliá inagurará su primer hotel en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca

