Diario de Mallorca regala la agenda del Dijous Bo en su estand de Inca un año más

El Dijous Bo vuelve el jueves 13 de noviembre a Inca, con multitud de expositores y, como muchos estarán esperando, con una nueva agenda en la que contar los días para la edición del año que viene de la Fira de les Fires de Mallorca. Un año más, Diario de Mallorca contará con su estand en Inca durante la gran cita, y allí regalará un ejemplar de la agenda del Dijous Bo a todos aquellos que compren el periódico ese mismo día.

Ventajas para suscriptores

Si ya eres suscriptor no tendrás que abonar nada: bastará con que acredites tu suscripción para llevarte, sin coste, esta agenda de edición limitada que podrás sumar a tu colección.

Si todavía no te has suscrito, tendrás la posibilidad de hacerlo allí mismo y, además de la agenda, recibirás un regalo de bienvenida a elegir.

Qué trae el Dijous Bo 2025

El Dijous Bo transforma Inca en capital de Mallorca todos los años. La presente edición contará con 300 expositores a lo largo de ocho kilómetros, mercado payés, exposición ganadera, de vehículos y maquinaria y, como novedad, muestra náutica en la Gran Via Colom tras ocho años. La Setmana Gran arranca con el pregón de Bartomeu Bauçà, foguerons, correfoc Inc’Fern, Vermut Fest, Rally y la Trobada de Gegants, además de la entrega de los Premis Dijous Bo.

En ese marco y un año más, Diario de Mallorca te estará esperando en su estand, con multitud de regalos y, por supuesto, con tu nueva agenda del Dijous Bo.