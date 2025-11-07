Un joven ‘skater’ se libra de una multa en Porto Cristo tras ser sorprendido por la Policía bajando a toda velocidad hacia la playa

Un joven ‘skater’ se ha convertido en protagonista viral en Porto Cristo después de que la Policía Local tuviera que llamarle la atención por descender a gran velocidad con su monopatín por una de las calles más empinadas del núcleo costero. El vídeo, grabado en el Carrer de Cristòfol Colom, muestra al joven realizando varios trucos mientras baja por la pendiente que desemboca directamente en la Platja de Porto Cristo, un tramo donde suelen circular peatones y vehículos.

Según se aprecia en las imágenes, el joven culmina la bajada justo en el momento en que un coche de policía pasa por la intersección, obligando al agente a esquivarlo a gran velocidad. La situación, que podría haber terminado en accidente, quedó solo en un susto.

El propio protagonista del vídeo aclaró después en sus redes sociales que no fue multado ni se presentaron cargos. “Me dijo que no podía hacer eso ahí”, explicó, asegurando que el agente únicamente le advirtió del peligro de practicar skate en esa zona tan transitada.

El vídeo divide opiniones

La publicación, que ha acumulado miles de reproducciones en pocas horas, ha generado reacciones enfrentadas. Muchos usuarios han elogiado su técnica y equilibrio, destacando la dificultad de controlar el patín en una pendiente tan pronunciada. Otros, en cambio, han pedido más responsabilidad y respeto por los peatones, recordando que ese tipo de maniobras pueden poner en riesgo a otras personas.

Mientras algunos lo celebran como una demostración de destreza, otros lo ven como un ejemplo del riesgo de practicar skate fuera de los espacios habilitados en Mallorca.