Una joven alemana denuncia un episodio de acoso callejero en Mallorca: “Esto es asqueroso, ya basta”

Una joven alemana residente en Mallorca ha denunciado a través de las redes sociales un episodio de acoso callejero que ha sufrido esta mañana mientras esperaba a unos amigos en un polígono industrial de la isla. En el vídeo, que ella misma ha grabado con su teléfono móvil, se ve cómo una furgoneta gris se aleja mientras narra visiblemente indignada lo ocurrido.

“Ellos van ahora mismo por el otro lado de la calle. Que esto pase regularmente, no lo entiendo. Yo simplemente estoy aquí esperando a mis amigos. Esto es asqueroso, ya basta, ¿no? ¿Qué se le pasa por la cabeza a la gente? Silbándote...”, cuenta la joven en las imágenes.

Indignación en redes

Su testimonio ha generado comentarios de apoyo y debate en redes sociales, donde muchos usuarios han condenado lo sucedido y han recordado que el acoso callejero puede ser denunciable en España. “Eso es acoso, sin duda”, escribió un usuario. Otros se preguntaban si este tipo de comportamientos están tipificados como delito en el país o si existe alguna regulación específica en las islas. “Yo llamaría directamente a la policía, solo para decirles cuatro cosas”, comentaba otro.

Algunos mensajes apuntaban también a un problema cultural persistente: “En muchas partes de España todavía se aplican estas viejas normas: el hombre es el amo de la casa y la mujer pertenece a la cocina. Desafortunadamente, mucha gente se comporta así con las mujeres, de forma irrespetuosa”. Otros animaban a la joven a avisar a la Guardia Civil y presentar una denuncia formal.

“No te toman en serio como mujer”

La joven ha respondido a los comentarios aclarando que desconocía que este tipo de comportamientos pudieran considerarse acoso callejero desde el punto de vista legal. “Ni siquiera sabía que eso se consideraba acoso callejero —al menos desde el punto de vista policial—. Yo misma fui policía, y siempre es un poco difícil de entender, así que prefiero ahorrarme el esfuerzo... como mujer, por desgracia, no te toman en serio de todas formas”, ha escrito.