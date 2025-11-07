Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”

El horno Can Rafel de Búger es una de las conocidas panaderías de Mallorca que este nuevo curso va a cerrar los domingos. No es la única que ha tomado esta decisión para poder conciliar, con dos días libres, trabajo con descanso y vida personal. “Estimados amigos y clientes, en el Forn Can Rafel siempre hemos intentado darlo todo, con dedicación y estima, para que cada visita a nuestra casa sea especial”, empieza el post en redes de este conocido establecimiento bugerró.

“Para poder continuar haciendo las cosas bien, necesitamos encontrar un equilibrio entre el trabajo, el descanso del personal y el disfrute de una vida saludable”, comentan desde el horno. Por este motivo, anuncian que a partir de ya (en realidad desde mediados de octubre) la panadería cerrará los domingos (y los lunes, día de la semana que ya bajaban la barrera), “pero podréis continuar disfrutando de nuestros productos de martes a sábado”, indican.

"Confiamos en vuestro apoyo", el mensaje a los clientes

“Sabemos que los cambios nunca son fáciles, pero confiamos plenamente en vuestro apoyo. Continuaremos trabajando con la misma pasión e ilusión de siempre y os esperamos con los brazos abierto y seguramente con más energía que nunca”, expresan.

El Forn Can Rafel es propiedad de Rafel Solivellas. Está especializado en ensaimadas y cocas mallorquinas. Y elaboran como especialidad ensaimada de frutas y de crema con nueces. También destacan los productos hechos con hojaldre, como los doblegats, el pastel de manzana, pastel de albaricoque, bandas de fruta, cremadillos o palmeras.

Desde 2010 Rafel Solivellas está al frente del horno, que se fundó en el año 1930. Cuenta con la Carta de Artesano Pastelero, otorgada por el Consell. Ganó el III Concurso Internacional a la Mejor Ensaimada del Mundo 2019 y se alzó como ganador de la Miga de Oro Ruta del Buen Pan Illes Balears 2022. Al año siguiente, ganaron el segundo Premio al Mejor Pan Moreno de Mallorca.

Forn Sant Francesc de Inca. / Forn Sant Francesc

Otro caso, el Forn Sant Francesc de Inca: "Es el camino que hemos de seguir"

Otro horno de Mallorca, que ya cerraba los domingos, ha decidido bajar la barrera también los lunes: se trata del conocido Forn Sant Francesc de Inca. “Ha sido una decisión muy pensada, pero con el fin de garantizar y mejorar el descanso de nuestros trabajadores y también el nuestro, hemos decidido reducir nuestro horario de apertura cerrando a partir de ahora los domingos y los lunes”, explican en un post en redes sociales.

“Como sabéis, este oficio es sacrificado. Queremos seguir haciendo las cosas artesanalmente como toda la vida. Sabemos que cerrar dos días no agradará a todo el mundo, pero creemos que es el camino que hemos de seguir”, prosigue el escrito. “Nuestro producto requiere de la fuerza de todo el equipo para poder llenar cada día de dulces y salado nuestra tienda. Esperamos vuestra comprensión y que nos apoyéis como siempre. Seguiremos trabajando como hasta ahora, artesanalmente, al día y con toda nuestra dedicación, haciendo de un dulce o un salado un bocado que os provoque querer repetir”, concluye el equipo de la famosa panadería inquera, que abre de martes a sábado desde el pasado 27 de octubre.

Una de las especialidades del Forn Sant Francesc, que se fundó en 1920, es el pan moreno, además de las ensaimadas, doblegats y la pasta de hojaldre. Por otro lado, tienen una gran diversidad de repostería tradicional mallorquina. Joan Seguí y Maria Sancho son la quinta generación familiar, según la web Pa d’aquí. Aún conservan el horno de leña de tipo moruno en el que cuecen los productos. En 2017 fueron los ganadores del Concurso Mejor Ensaimada del Mundo. Por otro lado, editaron el libro Forn Sant Francesc. Panadería y repostería tradicional en 2019.