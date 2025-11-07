No habrá tren entre la Intermodal y Pont d'Inca Nou este fin de semana por obras
Las obras de remodelación del paso elevado sobre la calle Greco se encuentran muy avanzadas
EFE
Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) interrumpirá el tráfico ferroviario entre la estación Intermodal de Palma y Pont d'Inca Nou, en Marratxí, en ambos sentidos, este sábado y domingo por las obras de remodelación del paso elevado de la calle Greco, junto a la estación de Verge de Lluc.
Como alternativa, los usuarios podrán utilizar un servicio de autobús en todas las estaciones de este tramo, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.
Las obras de remodelación del paso elevado sobre la calle Greco se encuentran muy avanzadas y el fin de semana del corte del tren se va a proceder a la demolición del actual puente y a la colocación de los nuevos tableros que sustentarán la nueva estructura.
Se trata de trabajos que inevitablemente requieren la interrupción del tráfico ferroviario en este tramo y se ha programado acometerlos de forma intensiva durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, para minimizar las molestias a los usuarios.
La Conselleria espera que estas obras estén concluidas durante el mes de diciembre. Suponen la sustitución del paso actual por una nueva estructura para dar solución a los problemas de degradación del puente.
Transporte alternativo
Como alternativa, SFM y la EMT Palma han programado un servicio de autobús especial entre la estación Intermodal y Pont d'Inca Nou que comunicará ambas estaciones y efectuará detenciones bajo demanda en las paradas intermedias, ubicadas en localizaciones muy cercanas a las estaciones de tren afectadas: las de Jacint Verdaguer, Son Costa-Son Fortesa, Son Fuster, Son Cladera-es Viver, Verge de Lluc, Pont d'Inca y Pont d'Inca Nou.
Por cuestiones de operativa, los buses sustitutorios no admiten bicicletas.
Los buses saldrán y llegarán a la estación Intermodal, en las dársenas 18, 19 y 20, mientras que en Pont d'Inca Nou la parada de bus estará situada junto a la estación.
El servicio de tren entre Pont d'Inca Nou y el resto de estaciones funcionará con normalidad.
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
- La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares
- Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico