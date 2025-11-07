No habrá tren entre la Intermodal y Pont d'Inca Nou este fin de semana por obras

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) interrumpirá el tráfico ferroviario entre la estación Intermodal de Palma y Pont d'Inca Nou, en Marratxí, en ambos sentidos, este sábado y domingo por las obras de remodelación del paso elevado de la calle Greco, junto a la estación de Verge de Lluc.

Como alternativa, los usuarios podrán utilizar un servicio de autobús en todas las estaciones de este tramo, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Las obras de remodelación del paso elevado sobre la calle Greco se encuentran muy avanzadas y el fin de semana del corte del tren se va a proceder a la demolición del actual puente y a la colocación de los nuevos tableros que sustentarán la nueva estructura.

Se trata de trabajos que inevitablemente requieren la interrupción del tráfico ferroviario en este tramo y se ha programado acometerlos de forma intensiva durante el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, para minimizar las molestias a los usuarios.

La Conselleria espera que estas obras estén concluidas durante el mes de diciembre. Suponen la sustitución del paso actual por una nueva estructura para dar solución a los problemas de degradación del puente.

Transporte alternativo

Como alternativa, SFM y la EMT Palma han programado un servicio de autobús especial entre la estación Intermodal y Pont d'Inca Nou que comunicará ambas estaciones y efectuará detenciones bajo demanda en las paradas intermedias, ubicadas en localizaciones muy cercanas a las estaciones de tren afectadas: las de Jacint Verdaguer, Son Costa-Son Fortesa, Son Fuster, Son Cladera-es Viver, Verge de Lluc, Pont d'Inca y Pont d'Inca Nou.

Por cuestiones de operativa, los buses sustitutorios no admiten bicicletas.

Los buses saldrán y llegarán a la estación Intermodal, en las dársenas 18, 19 y 20, mientras que en Pont d'Inca Nou la parada de bus estará situada junto a la estación.

El servicio de tren entre Pont d'Inca Nou y el resto de estaciones funcionará con normalidad.