El GOB cree que un cambio ecosocial en Baleares crearía 14.000 empleos netos a 35 horas

Un estudio impulsado por el GOB ha defendido que una transformación ecosocial bien planificada en Baleares podría generar un saldo positivo de 14.000 empleos a 35 horas semanales, lo que compensaría los trabajos que se destruirían en ámbitos como el turismo, la construcción y otros sectores afectados por el decrecimiento.

La entidad ecologista ha presentado este viernes en el Parlament el informe 'Impactos sobre el trabajo de la Transformación Ecosocial de las Islas Baleares', elaborado por la cooperativa Garúa a petición del GOB.

La portavoz del GOB, Margalida Ramis, ha manifestado que el informe "es una propuesta, una apuesta, un ejercicio" para contribuir a "la transformación de la economía de las islas", a partir de datos "rigurosos" en un "contexto insular muy dañado y que se enfrenta a retos importantes, como la crisis climática".

En este contexto, el informe prevé que una transformación ecosocial bien planificada que superase el monocultivo turístico podría generar un balance positivo de 14.000 puestos de trabajo netos a 35 horas semanales en sectores sostenibles, lo que implicaría mejores condiciones de trabajo.

La cifra, sin tener en cuenta el balance de empleos destruidos en sectores como el turismo o la construcción, aumentaría a los 48.700 brutos, especialmente en sectores como los cuidados y servicios comunitarios, en condiciones dignas y estables (32.000), y en la agroecología y soberanía alimentaria, con un refuerzo de la producción local (13.000).

Además, el GOB sostiene que este balance positivo podría aumentarse hasta los 108.000 empleos netos si la jornada laboral fuera de 30 horas semanales, lo que permitiría una mejor distribución del trabajo.

"La transformación es inevitable"

El coautor del informe Luis González Reyes ha manifestado que "la transformación es inevitable", y más cuando el archipiélago vaya chocando "con esa indisponibilidad de recursos", que hará que el modelo actual "vaya viniéndose abajo".

Por ello, ha apostado por repensar el cultivo monoturístico para avanzar hacia una "reindustrialización humilde" con "fuentes energéticas y materiales renovables".

El Gob sostiene que, en el conjunto de las islas, según la Joventud por el Clima Mallorca, existen en la actualidad 607 conflictos ambientales activos en Baleares, con problemas como el consumo excesivo de agua y territorio, la presión del turismo, la urbanización, las canteras, los basureros, el transporte y el impacto del cambio climático.

La organización ecologista también sostiene que el turismo consume cerca del 25 % del consumo de agua urbana en la comunidad autónoma y que, concretamente en Mallorca, la presión humana es insostenible, puesto que en 2024 visitaron la isla 18,7 millones de turistas.

Una comunidad saturada

Sobre los últimos datos sobre turismo que hizo públicos la presidenta balear, Marga Prohens, que señaló que en julio la llegada de viajeros creció un 0,8 % y que en agosto fue de un 1,5 %, para el investigador del GRICCS de la UIB Ivan Murray supone "peccata minuta", y lo ha comparado con no haber cenado la noche anterior y pesar unos gramos menos por la mañana.

El investigador ha manifestado que el turismo puede seguir creciendo por los márgenes, más allá de la temporada turística, pero no durante el verano porque está el territorio "bastante colapsado".

"En los años 90 llegó un momento que el turismo estaba saturado entre 6 y 7 millones y medio de turistas, y después vinieron las ampliaciones de los aeropuertos", ha manifestado Murray, que ha añadido que en la actualidad las islas están en el límite de su capacidad.