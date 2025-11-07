Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado

La Dirección General de Emergencias pide "máxima precaución" ante la nueva borrasca prevista para este sábado, que dejará lluvias intensas y persistentes en Baleares, con especial incidencia en Mallorca, sobre todo en la zona de la Serra de Tramuntana, el Norte y Nordeste de la isla, y en Menorca.

Esta mañana se ha reunido el Comité Técnico Asesor del 'Plan Meteobal' para analizar la nueva situación meteorológica y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que indican la llegada de un nuevo episodio de lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos, ha informado la Conselleria de Presidencia en un comunicado.

Según la Aemet, el frente frío que ya afecta a la península se aproxima a Baleares, donde la combinación con las altas temperaturas de este viernes hará que llegue en forma de borrasca activa, que entrará por Ibiza a partir de esta madrugada y evolucionará hacia el resto de las islas, afectando especialmente a Mallorca y a Menorca.

Aunque el frente comenzará a entrar por Ibiza a partir de esta madrugada, se desplazará rápidamente hacia Mallorca y Menorca, y la mayor intensidad de precipitación se prevé entre las 12 y las 13 horas del sábado, con lluvias acompañadas de tormentas, fuertes vientos y fenómenos costeros y un descenso generalizado de las temperaturas.

Alerta naranja

Por islas, la Aemet activará a medianoche el aviso naranja en la Serra de Tramuntana, Norte y Nordeste de Mallorca por lluvias y tormentas intensas (hasta 20 l/m² en una hora y 150 l/m² en 12 horas) acompañadas de vientos del nordeste de hasta 80 km/h y fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros.

En el resto de Mallorca el aviso será amarillo por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 20 l/m² en una hora y acumulados de hasta 90 l/m² en 12 horas, con ráfagas de viento de hasta 70 km/h, especialmente en la zona sur, y fenómenos costeros con vientos intermitentes de fuerza 7.

En Menorca, activará el aviso naranja por lluvias intensas y persistentes, con hasta 20 l/m² en una hora y acumulados que pueden alcanzar 100 l/m² en 12 horas. Se prevén ráfagas de viento de hasta 80 km/h y fenómenos costeros a partir de mañana por la tarde, con vientos de fuerza 7 y olas de hasta 3 metros.

Y en Ibiza y Formentera, el aviso será amarillo por lluvias que pueden dejar hasta 20 l/m² en una hora y acumulados de hasta 80 l/m² en 12 horas, acompañados de fenómenos costeros con vientos intermitentes de fuerza 7.

Por su parte, Emergencias e Interior ha activado el Plan Especial para hacer frente a fenómenos meteorológicos adversos (Meteobal) con el Índice de Gravedad 1 (IG-1/naranja) por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca, e IG-0 amarillo, por lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera y vientos y fenómenos costeros en Mallorca y la Pitiusas.

Planes de Emergencia Municipal

Además Emergencias ha solicitado a los ayuntamientos que activen sus Planes de Emergencia Municipal (PEMU) de acuerdo con el nivel de alerta establecido por Protección Civil.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural se ha establecido un dispositivo ampliado por fenómenos meteorológicos adversos en Mallorca, con 19 bomberos forestales y 5 agentes de Medio Ambiente, además de una autobomba adicional; y en Menorca con 11 bomberos forestales y 2 agentes de Medio Ambiente, además de una autobomba adicional.

La Dirección General de Emergencias e Interior recomienda a la población restringir al máximo las actividades al aire libre en la Serra de Tramuntana, el Norte y Nordeste de Mallorca y en Menorca, así como en el resto de zonas que puedan entrar en aviso naranja según evolucione la borrasca.

También recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y, en general, seguir las recomendaciones de autoprotección https://www.caib.es/webgoib/es/emerg%C3%A8ncies y consultar las actualizaciones de los avisos por horas de la Aemet.

En caso de sufrir cualquier emergencia hay que llamar al 112