La base aérea de Son Sant Joan de Palma, más antigua que el propio Ejercito del Aire, celebra 75 años en sociedad

Con la presencia del General Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el General Francisco Braco Carbó, así como la del Coronel Jefe del Sector Aéreo de Palma, jefe de la base aérea y del Ala 49, Carlos de Montemayor, la base aérea de Son Sant Joan ha celebrado este viernes el acto oficial de su aniversario.

Este año 2025, se cumplen 75 años de la clasificación de la Base Aérea de Son San Juan, ha recordado el coronel Montemayor, cuya vinculación con Mallorca y origen se remonta al año 1936, momento en el que se emplaza el aeródromo. Poco después, con la creación del Ejército del Aire en 1939, se despliega el Grupo de Caza de las Fuerzas Aéreas de Baleares siendo la segunda unidad con cazas de reacción en España y, posteriormente con el Boletín Oficial del entonces Ministerio del Aire, de 17 de enero de 1950, pasa a denominarse Base Aérea de Son San Juan.

Desde su creación, ha recordado el jefe de la base, ha sido historia viva del SAR de nuestro país, así como, por su ubicación geográfica, un enclave estratégico a nivel internacional. "A lo largo de estas siete décadas y media, hemos sido testigos de una evolución constante, adaptándonos a los avances tecnológicos y operativos, siempre con el objetivo de cumplir nuestra misión de manera eficiente y comprometida. En este tiempo, Son San Juan se ha consolidado como un pilar fundamental, no solo para nuestras Fuerzas Armadas, sino también para la seguridad de la región".

Un momento del desfile de tropas del Ejército del Aire en la base aérea de Son Sant Joan / Redacción Digital

A la celebración de este viernes, que ha contado con un desfile de tropas del Ejército del Aire, han asistido el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster; así como otras autoridades civiles y militares de la isla e invitados y miembros del Consejo Superior del Ejército del Aire y del Espacio. También han asistido antiguos miembros de la unidad que quisieron acompañara los actuales componentes del Ala 49 en este aniversario.

Los asistentes han podido contemplar la exposición de los aviones del Ejército del Aire, que este sábado participarán en la exhibición, y contemplar inauguración de un monumento conmemorativo, un molino con las aspas construidas con palas de hélice de avión.

Durante la ceremonia, el coronel Jefe de la Base Aérea de Son San Juan y del Ala 49, Carlos de Montemayor, ha dirigido unas palabras en las que ha destacado el compromiso permanente de la base Aérea con la seguridad, el servicio y la sociedad balear, así como la profesionalidad de todos los hombres y mujeres que han formado parte de esta unidad a lo largo de su historia.

El programa del acto incluyó la formación de la Escuadrilla de Honores, el homenaje a los que dieron su vida por España y un desfile terrestre y aéreo de las fuerzas participantes.

Como colofón a la ceremonia, se procedió a la inauguración de un monumento conmemorativo dedicado a los 75 años de servicio y compromiso de la base aérea de Son Sant Joan con la seguridad del Mediterráneo y la sociedad símbolo del vínculo entre el Ejército del Aire y del Espacio y los ciudadanos de Baleares.

Inauguración del monumento conmemorativo del 75 aniversario / Ejército del Aire

Jornada de puertas abiertas y exhibición aérea

La base aérea de Son Sant Joan, sede del Ala 49, abre el sábado sus puertas a la ciudadanía de 10.30 a 17.30 horas para una conmemoración especial que incluye una exhibición aérea de dos cazas F-18 Hornet supersónicos; el turbohélice de transporte táctico y patrulla marítima CN-234 D4-Vigma, el helicóptero de rescate HD-24, el avión de transporte ligero C-12 Aviocar T-12 y finalmente un hidroavión Canadiar CL-45.

La actuación de los cazas F-18 Hornet empezará a las 11.50 horas. Se trata de un avión de combate supersónico de cuarta generación y fabricado por McDonnell Douglas que forma parte del Ejército del Aire desde 1986 y está especializado en defensa aérea, ataque a tierra y apoyo táctico, ataques profundos a objetivos enemigos, reconocimiento armado y escolta de bombarderos. La mayoría de las aeronaves ya se encuentran en la base aérea de Son Sant Joan a la espera para la exhibición de mañana.