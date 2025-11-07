Sindicatos y asociaciones por la sanidad pública llaman a la movilización este sábado en Palma

Las organizaciones CCOO, UGT y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) han convocado una concentración este sábado a las 12.00 horas en la plaza de España de Palma. El objetivo es reivindicar la sanidad pública y denunciar lo que consideran un proceso de privatización a través de derivaciones, subcontrataciones y externalizaciones. Los promotores señalan, no obstante, que estarán pendientes de posibles avisos meteorológicos que obliguen a suspender la convocatoria.

Desde la sede de CCOO, la delegada Cristina Arias defendió que los fondos destinados a la sanidad privada “se retiran” de la pública y reclamó diálogo y refuerzo de recursos. Por su parte, María José Cordero, enfermera y secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Baleares, criticó la “derivación de funciones” en áreas como la limpieza o el mantenimiento, y pidió condiciones dignas y aumento de plantillas en cocinas, enfermería, fisioterapia y trabajo social.

Qué reivindican los convocantes

Por parte de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha intervenido el médico de familia José Manuel Aranda, quien ha resaltado que privatizar servicios supone una "transferencia de fondos" de lo público a lo privado y con unos servicios sanitarios públicos "insuficientes" para garantizar las necesidades de la población, hace que la privada sea "necesaria" para complementar a la pública.

Así, ha citado el caso de la crisis de las mamografías en Andalucía que ha atribuido a que los radiólogos, que son los que deben leer estas pruebas, han sido "insuficientes" y ante el deterioro de la sanidad pública se acude a los servicios privados. "El origen del crecimiento de los seguros privados son las listas de espera", ha aseverado.

Meteorología y recomendaciones

La organización subraya que la concentración está condicionada a la posible emisión de alertas por parte de Emergencias o Aemet.