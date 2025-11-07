El aeropuerto de Palma interrumpe el tráfico aéreo una hora y media por la exhibición de cazas de combates supersónicos sobre Mallorca

En una decisión inédita, el aeropuerto de Palma interrumpirá el tráfico aéreo este sábado de 11.30 a 13.00 horas por la exhibición de cazas de combate F-18-Hornet y otros aviones del Ejército del Aire. Y lo hará con motivo del 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan, que celebra una jornada conmemorativa de puertas abiertas que prevé que las aeronaves sobrevuelen en aeródromo civil y otras rutas del espacio aéreo de Mallorca, informan fuentes de Aena.

Las mismas fuentes han aclarado que, en realidad, la operativa del sábado en el aeropuerto se ha planificado con antelación de un modo especial, dejando la franja de una hora y media antes citada sin vuelos comerciales para que la Torre de Control pueda centrarse en la actividad de las aeronaves que participan en la exhibición aérea y no se produzcan interrupciones en la operativa programada, como ocurrió durante el jueves, cuando se produjeron por la tarde retrasos en algunos vuelos por el vuelo de entrenamiento de un caza.

La base aérea de Son Sant Joan, sede del Ala 49, abre el sábado sus puertas a la ciudadanía de 10.30 a 17.30 horas para una conmemoración especial que incluye una exhibición aérea de dos cazas F-18 Hornet supersónicos; el turbohélice de transporte táctico y patrulla marítima CN-234 D4-Vigma, el helicóptero de rescate HD-24, el avión de transporte ligero C-12 Aviocar T-12 y finalmente un hidroavión Canadiar CL-45.

Además, el público podrá contemplar en una exposición estática el avión de transporte militar de largo alcance Airbus A -400, el helicóptero polivalente NH–90, un caza F-18 Hornet, el avión de entrenamiento Pilatus PC-21, un helicóptero Sikorsky S-76, un caza de última generación Eurofighter Typhoon, tres avionetas RACE y dos avionetas de Son Bonet.

La actuación de los cazas F-18 Hornet empezará a las 11.50 horas. Se trata de un avión de combate supersónico de cuarta generación y fabricado por McDonnell Douglas que forma parte del Ejército del Aire desde 1986 y está especializado en defensa aérea, ataque a tierra y apoyo táctico, ataques profundos a objetivos enemigos, reconocimiento armado y escolta de bombarderos. La mayoría de las aeronaves ya se encuentran en la base aérea de Son Sant Joan a la espera para la exhibición de mañana.