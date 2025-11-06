El vuelo de un caza de combate sobre Mallorca causa retrasos en el aeropuerto de Palma y quejas vecinales por ruido

El vuelo de un de caza de combate sobre Mallorca, que había despegado previamente de la base aérea de Son Sant Joan, ha provocado esta tarde retrasos en el aeropuerto de Palma y numerosos quejas vecinales por ruidos, ha podido saber este diario.

Pasajeros que se encontraban en la terminal del aeropuerto de Palma esperando un vuelo a primera hora de la tarde han podido contemplar desde los módulos de embarque cómo el avión militar sobrevolaba el entorno de edificio civil, causando un gran estruendo cada vez que realizaba una pasada.

A la misma hora, una pasajera que debía embarcar en un avión de Ryanair con destino Madrid a las 16.00 horas, ha detallado a este diario que su vuelo ha sufrido una demora de una hora. Y que al embarcar finalmente en la aeronave a las 17.00 horas, el comandante ha comunicado al pasaje que el retraso se ha debido a maniobras de aviones militares no previstas en el entorno del aeropuerto de Son Sant Joan.

Igualmente, vecinos de Cala Estancia y el Coll d'en Rabassa, en las proximidades de Son Sant Joan, también se han puesto en contacto con este diario para denunciar el estruendo que provocaba el avión militar que sobrevolaba a baja altura los dos núcleos de población del termino municipal de Palma. Además, han grabado vídeos del momento y han remitido sus denuncias a la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma, entidad formada por organizaciones sociales y ecologistas, han detallado.

El vuelo del avión militar sobre Mallorca forman parte de los preparativos de los actos del 75 aniversario de la base aérea de Son Sant Joan, que el próximo sábado tiene previsto una exhibición aérea, así como una jornada de puertas abiertas.