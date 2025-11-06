Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico

Mallorca ha vivido a primera hora de este jueves el paso de una línea de turbonada, un fenómeno meteorológico que ha dejado lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un brusco descenso térmico. El frente, que ha llegado a la isla tras afectar a Ibiza, ha tocado tierra por Andratx y se ha desplazado rápidamente hacia el norte, dejando tras de sí cortos pero intensos chubascos acompañados de truenos y relámpagos.

En apenas 45 minutos, según datos proporcionados por el canal de difusión Meteociencia Balear, se han registrado 31,4 litros por metro cuadrado en Son Rapinya y 29 en Son Dameto. Las precipitaciones también han sido destacables en el puerto de Sóller (27,6 mm), Bunyola (19,7 mm) y Llucmajor (15,8 mm). El viento ha soplado con gran fuerza, alcanzando rachas de hasta 100 km/h en Ciudad Jardín y 93 km/h en el aeropuerto de Palma, donde algunos vuelos se vieron afectados por retrasos. En varios puntos de la isla, la temperatura ha bajado de golpe hasta cinco grados.

La tormenta deja decenas de incidentes en Mallorca / P.G.

¿Qué es una turbonada?

Una turbonada es una línea de tormentas organizadas que avanza rápidamente y puede extenderse decenas o incluso cientos de kilómetros. Se caracteriza por sus fuertes rachas de viento, que a menudo superan los 100 km/h, y por lluvias intensas que suelen durar poco tiempo pero descargan con gran violencia.

El fenómeno se produce cuando una masa de aire cálido y húmedo entra en contacto con otra más fría y seca. Ese contraste genera corrientes descendentes muy potentes dentro de las nubes de tormenta. Cuando esas corrientes alcanzan el suelo, el aire se expande bruscamente en todas direcciones, originando los vendavales típicos de las turbonadas.

Así se formó la ‘turbonada’ que impactó en Mallorca en 2023. / Duncan Wingen

Aunque pueden confundirse con tornados o caps de fibló, la diferencia es clara: los tornados presentan un movimiento rotatorio, mientras que en las turbonadas el viento sopla en línea recta, de forma más generalizada y con un radio de acción mayor.

No es un fenómeno nuevo en Baleares

Las turbonadas no son extrañas en el archipiélago y, en los últimos años, han dejado episodios muy destacados. En agosto de 2023, una potente línea de tormentas barrió Mallorca con vientos de hasta 143 km/h en Formentor, 122 km/h en Inca y 102 km/h en el puerto de Sóller. Aquel día se contabilizaron 29.000 descargas eléctricas y precipitaciones que superaron los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la Serra de Tramuntana.

Dos años antes, en 2021, otro episodio similar provocó rachas de 130 km/h en Palma y 144 km/h en la Serra de Alfàbia, batiendo récords de viento en varias estaciones meteorológicas. En ambos casos, el fenómeno se debió a la unión de varias tormentas que se retroalimentaron al llegar a la isla, multiplicando su intensidad.

Un clásico del final del verano mediterráneo

Los expertos coinciden en que las turbonadas son situaciones típicas del final del verano y del inicio del otoño en el Mediterráneo, cuando el mar aún conserva mucho calor y la atmósfera comienza a enfriarse. Ese contraste térmico favorece la formación de tormentas violentas, con lluvias y vientos muy fuertes.

Aunque estos episodios son recurrentes, el cambio climático podría estar aumentando su frecuencia e intensidad. En cualquier caso, se trata de fenómenos que los meteorólogos vigilan de cerca y que pueden anticiparse con varias horas de antelación gracias a los radares y sistemas de observación meteorológica.