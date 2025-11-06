El aeropuerto de Palma registra una decena de retrasos y una cancelación
EP
El aeropuerto de Palma registra desde primera hora de este jueves algunos retrasos y una cancelación con Barcelona.
Según la información de Aena, hasta una decena de vuelos con salida y llegadas al aeropuerto de Son Sant Joan sufren demoras, mientras que un vuelo hacia Barcelona ha sido cancelado.
En redes sociales, Enaire ha informado ha informado de regulaciones de tráfico por seguridad en El Prat.
