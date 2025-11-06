Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí

Caídas de árboles, semáforos estropeados, pequeñas inundaciones y caída de la cúpula del Hospital Son Verí en Llucmajor. Estas han sido las principales consecuencias del devastador paso de una fuerte tormenta por Mallorca en apenas diez minutos. Bombers de Palma y de Mallorca se han movilizado. Mientras agentes de la Policía Local tratan de regular la circulación.

En Palma, la zona de sa Teulera ha sido la más afectada por la tromba de agua y el vendaval. Árboles caídos y pequeñas inundaciones se han registrado en algunas escoletas. Bombers de Palma han tenido que acudir para retirar el arbolado.

La caída de árboles también ha afectado al tráfico en la Vía de Cintura en Palma. Operarios del Departamento de Carreteras del Consell de Mallorca se han tenido que movilizar con celeridad para retirar los árboles de la calzada.

Mientras, en Llucmajor, las fuertes rachas de viento han arrancado la cúpula del hospital de Son Verí. Bomberos y Policía Local se han movilizado al lugar.'a

La tormenta ha entrado en Mallorca a través de Calvià y este municipio ha sido uno de los más afectados. Así Bombers de Mallorca ha efectuado nueve salidas relacionadas con la caída de árboles. Y tres intervenciones se han realizado en infraestructuras. Un toldo se ha desplomado sobre la cristalera de un colegio y un pino se ha precipitado sobre un centro educativo en na Burguesa.

Aparcamiento inundado

Por su parte el parque de Inca de Bombers de Mallorca se ha desplazado a un aparcamiento de Calvià. Los coches no han podido salir. Numerosos árboles han sido derribados en el municipio por las fuertes rachas de viento.

Asimismo una fuga de gas se ha producido en un edificio en la calle Fra Junipero Serra de Bendinat, en Calvià. Las dotaciones de Bombers de Mallorca del parque de Inca se han desplazado hasta allá.

Mientras, en Palma el apagón ha afectado a numerosos semáforos y la circulación se ha vuelto caótica en Ciutat. Agentes de la Policía Local de Palma se encargan de regular la circulación. Algunos de los puntos más afectados han sido la avenida Adolfo Suárez, la plaza del Pont o la calle Manuel Azaña y Aragón.