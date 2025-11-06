La tormenta causa numerosas incidencias en Palma y afecta a la circulación
La caída de un pino sobre el puente ha obligado a cortar la calle Saridakis
El paso de la tormenta por Palma ha causado numerosos incidentes. Por fortuna ninguno de ellos ha revestido especial gravedad. No obstante la caída de árboles ha obligado a cortar el tráfico en algunas calles. A esto se ha sumado el apagón de numerosos semáforos que han convertido en caótica la circulación.
Los semáforos estropeados que han causado mayores trastornos a la circulación estaban situados en el cruce de la calle Lavadero. Manuel Azaña, Adolfo Suárez, y Aragón. También se han visto afectadas la Plaza del Pont. La caída de árboles ha alterado sustancialmente la circulación tanto en el casco urbano como en la Vía de Cintura. Los principales daños los han ocasionado la caída de árboles sobre los vehículos estacionados.
La calle Saridakis ha tenido que ser cortada el tráfico por la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre el puente. Este incidente se ha producido a escasos metros de un chalé, que se vio afectado recientemente al caerle encima dos árboles.
Sa Teulera, zona cero
Otro de los incidentes más reseñables del paso de la tormenta ha sido las pequeñas inundaciones que han afectado sótanos y plantas bajas. En este sentido la considerada zona cero ha sido la de sa Teulera. Desde Cort se ha resaltado que este tipo de incidencias son consideradas "normales" en este tipo de tormentas. Agentes de la Policía Local y Bombers de Palma se dedican a subsanar los efectos de la borrasca.
