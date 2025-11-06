Salud pide una reunión extraordinaria con Sanidad para aclarar los criterios de los cribados de cáncer: "En ningún momento hemos ocultado datos"

La Conselleria de Salud ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que solicita la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de abordar de forma conjunta los programas de cribado de cáncer.

Desde el Govern aseguran que Baleares desarrolla estos programas poblacionales de cribado desde 1998 y que “en ningún momento ha ocultado datos”. La Conselleria defiende que estos programas son “uno de los mayores logros de nuestro sistema sanitario” y considera “imprescindible” que el Consejo Interterritorial valide los pasos a seguir, acuerde un "calendario realista" y "defina criterios homogéneos para el envío de información".

Salud explica que “nunca ha habido un envío periódico de indicadores de cribado”, más allá de los datos de cobertura y participación solicitados puntualmente por la Unión Europea.

El envío de la carta se produce tras el requerimiento anunciado por la ministra Mónica García a las comunidades gobernadas por el PP, al que insta a facilitar de forma “inmediata” los indicadores de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, después de los fallos detectados en Andalucía.

Si las autonomías no contestan al requerimiento en el plazo de un mes, el Gobierno presentará un recurso contencioso-administrativo para tratar de obligarlas porque "los datos de los programas de cribado no son de los gobiernos, pertenecen a los ciudadanos", según argumentó García.

El Gobierno basa su actuación en varias leyes que atribuyen al Ministerio de Sanidad competencias en coordinación, evaluación y vigilancia de salud pública. Sin embargo, las autonomías gobernadas por el PP se negaron a remitir sus indicadores alegando que los programas de cribado son competencia exclusiva de las administraciones territoriales y que García les pidió la información para acrecentar la "confrontación política" una vez se tuvo conocimiento de que Andalucía no avisó a más de 2.000 mujeres con un resultado radiológico no concluyente, en sus cribados, que debían someterse a un segundo 'screening' para confirmar o descartar que padecieran cáncer de mama.

Pocos días después de que estallara el escándalo, García pidió a todas las comunidades que remitieran a Sanidad los indicadores de los cribados de los programas de cáncer de mama, colon y cérvix, de los últimos cinco años, con el argumento de que el problema de Andalucía podía ser solo la "punta del iceberg". Pero los ejecutivos gobernados por los populares enviaron una misiva a la ministra en la que rechazaban responder a la petición con el argumento de que los programas de cribado son "competencia exclusiva" de las comunidades y su seguimiento y evaluación se realizan con "plena autonomía, profesionalidad y éxito contratado".