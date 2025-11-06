La presidenta de CAEB apuesta por "diversificar" para "crecer mejor" en Baleares

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha abogado este jueves por innovar en el sector turístico como principal modelo productivo de Baleares, porque "diversificar no es decrecer, sino crecer mejor".

Planas, quien ha presidido la décima edición de la gala del empresario celebrada por vez primera en Menorca, que ha contado con la asistencia de la presidenta del Govern Marga Prohens, ha animado a lo 350 asistentes a la cita en el Teatro Principal de Maó a "trabajar en resolver algunos problemas que nos permitan seguir generando bienestar a partir de nuestra principal industria, el turismo".

Durante su intervención, la presidenta patronal ha reclamado "apoyo institucional" para facilitar las inversiones en Baleares" y ha defendido la innovación como "una de las vías para solucionar problemas enquistados y que padecemos todos, como la movilidad, la vivienda o el déficit de personal".

En su opinión, la iniciativa privada debe liderar este proceso de transformación y ha destacado que, por fin, la figura del empresario empieza a ser reconocida.

Así, ha mencionado el Edelman Trust Barometer de 2025 para remarcar que la confianza hacia las empresas y sus líderes en Baleares supera la media nacional, así como la confianza en 'mi empleador', que en las islas alcanza casi el 80 %, diez puntos por encima del nivel del resto del Estado.

Planas ha dicho que el emprendedor debe "alejarse todo lo posible de la crispación política y de los intereses partidistas" para así preservar "nuestra bien ganada independencia a lo largo de los 48 años de historia de esta patronal", que en 2027 celebrará su ciencuentenario.

En relación al Pacto por la Sostenibilidad, ha reiterado que "refleja un amplio consenso que CAEB apoya, un consenso que recoge de manera ejemplar lo que se dijo en los grupos de trabajo y que plantea de una manera coherente y científica cuál es el camino que debe recorrer Baleares en las próximas décadas".

Planas se ha referido en este punto a la carta que diversas entidades y colectivos que se habían salido de la mesa de trabajo remitieron a los turistas, "en la que se les pedía que no vinieran porque eran el origen de nuestros problemas".

"Pues no, no respetamos eso", ha sentenciado Planas, que también ha acusado de "desleal y falto de respeto" el proceder de estos colectivos.

"¿Cómo vamos a respetar que alguien les diga a nuestros visitantes que no vengan? ¿Cómo vamos a respetar que alguien intente quitarnos nuestro trabajo y el de más de 200.000 familias?", ha preguntado, convencida de que "el camino a seguir es el de la gratitud y la hospitalidad".

José Luis Sastre, de Sasga Yachts, premio especial de la CAEB 2025

El presidente ejecutivo de los astilleros menorquines Sasga Yachts, José Luis Sastre, ha recibido el premio a mejor empresario de 2025 en el transcurso de la gala anual organizada por la patronal CAEB en Baleares.

La presidenta de la entidad, Carmen Planas, ha destacado la trayectoria de la familia empresarial que, desde la creación de los antiguos llaüts menorquines y durante 60 años, ha logrado que barcos fabricados en Menorca se vendan y naveguen las aguas de todo el mundo.

Sastre, quien ha recibido el premio de manos de la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, ha recordado el carácter precursor de su padre desde los años 70 y la decisión que tomó en 2010 cuando se percató de que dedicarse a la asesoría fiscal no le llenaba.

Fue entonces cuando el empresario fundó Sasga Yachts y se dedicó a la fabricación de barcos de esencia menorquina, una "tercera generación más cómoda y estable" de hasta seis modelos que hoy día se venden en 14 países diferentes.

"Lo importante no es solo llegar, sino cómo se llega", ha dicho Sastre, quien ha anunciado que trabaja en el diseño de un nuevo modelo de 88 pies y una eslora que le permitirá abrir un nuevo mercado internacional, así como un servicio de 'refit' que permitirá implantar una nueva industria en Menorca.

Durante la gala también ha sido reconocido el empresario Alberto Morente, al que se ha concedido el premio Innovación y Desarrollo por su empresa Aquicultura Balear, la mayor productora de alevines, que emplea a 88 trabajadores.

La entidad patronal ha distinguido igualmente a la farmacéutica menorquina Piluca Barrau con el premio Emprendimiento por su "enfoque integrativo e innovador" y a Antoni Ballester, con el premio Sostenibilidad a su empresa Estel Ingeniería y Obras por su apuesta por la eficiencia energética.

La gala, que se celebraba por vez primera en Menorca, ha contado con la actuación en directo del pianista Marco Mezquida, quien ha hecho un paréntesis en su gira mundial, entre Egipto y Hamburgo, para corresponder a la invitación de la patronal.