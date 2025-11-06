La Plataforma por la Sanidad Pública alerta de una "situación crítica" del sistema sanitario en Baleares y reclama un cambio de rumbo

La Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública de Baleares ha alzado la voz este jueves para denunciar el "deterioro progresivo" del sistema público de salud en las islas, reclamar "medidas urgentes" para frenar la privatización y recuperar una atención "universal, equitativa y de calidad". En una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (Coiba), los portavoces de la entidad han presentado un manifiesto en el que aseguran que la sanidad balear "atraviesa una situación crítica" como consecuencia de “años de recortes, desmantelamiento y privatización”.

El documento, suscrito por una docena de asociaciones ciudadanas y colectivos sociales, recuerda que las listas de espera hospitalarias han superado por primera vez los 100.000 pacientes (con más de un tercio esperando más de dos meses para ser vistos por un especialista) y denuncia que "las demoras en atención primaria son intolerables". "El objetivo de fondo parece ser convertir España en Estados Unidos: si tienes dinero te atienden y si no, no", ha advertido Antonio Picazo, representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma.

"Un modelo que prioriza la colaboración público-privada"

El colectivo considera que el deterioro de la sanidad pública "facilita la privatización" y señala a Baleares como una de las tres comunidades con mayor grado de externalización junto con Madrid y Cataluña. Según ha explicado Quico Puigventós, integrante de la plataforma, el 31% de los pacientes en las islas tiene un seguro privado, una cifra que "refleja la pérdida de confianza en la sanidad pública y el crecimiento de un modelo que deriva recursos al sector privado".

Puigventós ha reclamado "más transparencia" en los convenios con clínicas privadas y en los datos sobre listas de espera y pruebas diagnósticas, al tiempo que ha recordado que el gasto en medicamentos representa ya "un 25% del presupuesto del IbSalut". "Estos recursos deberían hacer que la sanidad pública funcionara mejor, pero lo que tenemos es un sistema con déficits estructurales y una gestión poco eficaz", ha lamentado.

Los datos que maneja la plataforma, procedentes del último informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), sitúan a Baleares entre las autonomías donde más ha crecido la privatización en la última década. Según el informe, el 37% de las altas hospitalarias corresponden a centros privados y casi un 27% de las camas hospitalarias de las islas pertenecen al sector privado, cifras que reflejan el peso creciente de la sanidad concertada.

Reforzar la Atención Primaria y acabar con la precariedad

Entre las principales reivindicaciones de la Plataforma destacan reforzar la Atención Primaria, reducir las listas de espera sin recurrir a la concertación con empresas privadas, acabar con la precariedad laboral del personal sanitario y garantizar la dedicación exclusiva de los jefes de servicio y responsables hospitalarios para evitar conflictos de intereses.

"Los gobiernos hablan de que la atención primaria es el pilar del sistema, pero los recursos siguen yendo a la medicina hospitalaria", ha denunciado Miguel Reyero, facultativo y miembro de Médicos del Mundo: "Faltan médicos de familia y enfermeras, y las condiciones laborales siguen siendo precarias".

El doctor ha defendido que la externalización "no está dando resultados" y ha pedido "un cambio de estrategia" en la gestión de las listas de espera. "La implicación directa de los gestores y jefes de servicio es esencial. No puede haber compatibilidad entre la pública y la privada cuando hay un evidente conflicto de intereses", ha subrayado.

Desde la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas, Isabel Coma ha recordado que los ciudadanos perciben de forma directa el deterioro del sistema: "Cada vez es más difícil tener médico de cabecera fijo. Cambian constantemente y eso genera desconfianza". A su juicio, existe "una clara intención política de menguar los recursos públicos para transferirlos al sector privado".

La plataforma, integrada por colectivos como Médicos del Mundo, el Lobby de Dones, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Medicus Mundi Mediterrània o el Fòrum Ciutadà de Mallorca, llama a movilizarse en defensa de la sanidad pública. Este sábado, 8 de noviembre, han convocado una concentración en la plaza de España de Palma a las 12:00 horas, junto con los sindicatos UGT y CCOO, dentro de una campaña estatal que se desarrolla en distintas comunidades durante la primera semana de noviembre.

"La sanidad pública no se vende, se defiende", concluye el manifiesto, que insiste en que solo con financiación suficiente, estabilidad laboral y gestión transparente "se podrá recuperar uno de los pilares del Estado del bienestar".