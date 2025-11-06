Operan con éxito a la tortuga Mimosa rescatada en aguas de Mallorca: "Adiós al anzuelo en su esófago"

Tras ser rescatada por Salvamento Marítimo, Mimosa, una tortuga marina encontrada el pasado 28 de octubre en aguas cercanas a Cala Ratjada, se recupera favorablemente después de someterse a una compleja intervención quirúrgica para extraerle un anzuelo que había ingerido.

El animal fue hallado enredado en una red y atrapado entre plásticos que le impedían nadar. Gracias a la rápida actuación de Salvamento Marítimo y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Mimosa fue trasladada a Portocolom y entregada a los voluntarios de la Fundación Palma Aquarium, quienes facilitaron atención veterinaria inmediata.

Así encontraron a la tortuga Mimosa: envuelta en plásticos y otros residuos. / Instagram Fundación Palma Aquarium

Durante una revisión mediante rayos X, los especialistas detectaron un anzuelo atrapado en su esófago. La operación, realizada con éxito por el veterinario Juan Ignacio Serra, de la Clínica La Vileta, permitió extraer el objeto sin causar daños graves.

Según informa la Fundación Palma Aquarium, la tortuga evoluciona favorablemente y continúa su recuperación con la esperanza de poder ser devuelta al mar en las próximas semanas.

La Fundación Palma Aquarium advierte en sus redes sociales: “Los materiales de pesca perdidos o restos flotantes pueden convertirse, sin querer, en trampas para tortugas y otras especies marinas.” Y subraya la importancia de proteger el océano y a todos los que en él habitan, destacando la relevancia del proyecto de conservación y protección de especies marinas amenazadas (tortugas marinas, cetáceos y tiburones) en las Islas Baleares.