Liderazgo femenino global en Palma: El II encuentro internacional de mujeres electas aborda paridad, innovación y resistencia

Palma se convierte estos días en el epicentro del debate sobre el liderazgo político femenino con la celebración del II Encuentro Internacional de Mujeres Electas, organizado por el Fons Mallorquí de Cooperació con el apoyo del Consell de Mallorca. El evento, que tiene lugar en la Cambra de Comerç de Mallorca los días 6 y 7 de noviembre, constituye un espacio de aprendizaje y fortalecimiento para y por mujeres electas, ya que renúne a más de una veintena de líderes, expertas y representantes institucionales de Europa, África y América Latina. El objetivo es debatir sobre liderazgo, igualdad, paridad e innovación en la gestión pública local, en un marco de reflexión y cooperación internacional con perspectiva de género.

El desafío del poder femenino

La jornada inaugural de este jueves ha arrancado con la bienvenida e inauguración a cargo de Llorenç Perelló, presidente del Fons Mallorquí y alcalde de Alaró; Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca y consejera de Patrimonio; y Miriam Ciscar, subdirectora de Cooperación Feminista, Desarrollo Económico, Humano y Gobernanza de la AECID. A continuación, Nuria Varela, experta en políticas públicas de igualdad, ha abordado la ponencia "¿El poder de las mujeres con poder?". La primera jornada ha concluido con una mesa redonda y una cena.

El horizonte de la paridad en 2030

El viernes laa jornadaa comenzarán a las 9.00 horas, con la conferencia principal del día "Mujeres en política local: entre liderazgo y resistencia", presentada por Leonor Bosch Pérez, alcaldesa de Banyalbufar, y contará con la participación de Silvia Soriano, investigadora en Derecho Constitucional, y la doctora Laura Albaine, experta en políticas de género. El eje central de la mañana será el debate sobre "La paridad en 2030: ¿Utopía o realidad?". Esta mesa, moderada por Beatriu Gamundí Molina, consejera electa del Consell de Mallorca, reunirá las perspectivas de líderes como Modesta Yauri, alcaldesa de Vilcabamba (Perú); Mary Hanna Hourigan, concejala del condado de Tipperary (Irlanda); Nadia Chadi, teniente de alcalde de Tetuán (Marruecos) ; y Dédé Akpedje Messan, consejera municipal de Togo y miembro de la red YELO.

Innovación

También habrá lugar para el panel "Transformar la gestión local con mirada de género: liderazgo e innovación de mujeres electas". Moderado por Carme Gomila Domínguez, 3ª teniente de alcalde de Manacor, esta sección ofrecerá casos prácticos de innovación en la gestión local. Se expondrán temas como la creación de los Caucus de mujeres por Niam Kennedy (Irlanda), los presupuestos con enfoque de género presentados por Sara Amelia Rueda (Bolivia), las agendas de igualdad por Litzeth Hinojosa Roja (Ecuador), y el fortalecimiento a través de consejos de mujeres y cooperación descentralizada con Rhimou Bakkali (Marruecos) y Lluïsa Melgares Aguirre (Cataluña).

La tarde estará dedicada al impacto de las mujeres electas en contextos complejos, bajo el epígrafe "Mujeres electas: transformación y paz en los territorios", una mesa moderado por Maria Antònia Serralta Cunill, alcaldesa de Bunyola. Las experiencias abarcarán la gestión en Cisjordania (Palestina), con Hannan Kaoud y Randa Halawa, quienes abordarán espacios seguros para población vulnerable y acceso a la educación en territorios frágiles, respectivamente; la cooperación municipal transfronteriza con Alison Bennington (Irlanda del Norte) ; el desarrollo local con Carole Chebli Bou Vhakra (Líbano); y la gestión de territorios en conflicto con Léonie Kaswera Mulyangote (República Democrática del Congo). El encuentro finalizará a las 19.00 horas con el panel "Las Elegides construimos red para las mujeres electas y los municipios del futuro y la clausura institucional, presidida por Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, y Antonia Maria Estarellas, vicepresidenta segunda del organismo insular.