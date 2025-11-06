Jueces decanos denuncian falta de medios para poner en marcha los tribunales de instancia

Los jueces decanos han expresado este miércoles su preocupación por el estado de la implantación de los Tribunales de Instancia y denuncian que a dos meses de la fecha prevista para aplicar el nuevo modelo organizativo no cuentan ni con los medios ni con la planificación necesaria, lo que pone en riesgo la adecuada prestación del servicio público.

En un comunicado que firman los jueces decanos exclusivos, el decano de los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional y jueces decanos de los partidos judiciales integrados en la última fase prevista para la constitución de los Tribunales de Instancia en España, expresan su preocupación por el escaso tiempo previsto para esta reforma. Entre los firmantes se encuentran el nuevo juez decano de Palma, Alejandro Mariscal de Gante y el juez decano de Ibiza, Sergio González Malabia.

Señalan que sus sedes judiciales concentran el mayor volumen de litigiosidad por corresponder a las capitales de provincia y a los partidos judiciales con mayor número de Juzgados y que a día de hoy no cuentan ni con todos los medios, ni con una suficiente planificación que permita garantizar su eficacia.

Esto -advierten- "puede poner en riesgo la adecuada prestación del servicio público en perjuicio de la ciudadanía y de los profesionales afectados".

Así, señalan que todavía no cuentan ni con el diseño organizativo interno de los Servicios Comunes que integrarán la oficina judicial de cada Tribunal, ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación por parte del Ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación.

Por eso, piden un análisis de las "disfunciones" que se detecten en los Tribunales ya implantados y, en su caso, se adopten las medidas adecuadas para su corrección.

"Entendemos imprescindible contar con un margen de tiempo suficiente que garantice que la implantación se realice de forma progresiva y con la adecuada planificación en las grandes ciudades cuando la propia ley prevé en su disposición transitoria quinta la posibilidad de que su aplicación se ajuste temporalmente a situaciones como las descritas", subrayan.