Intensas lluvias, descenso térmico y rachas de viento de 100 km/h: el paso de la tormenta por Mallorca

Mallorca ha sufrido a primera hora de esta mañana el paso de una línea de turbonada que ha dejado intensas lluvias y algunas escenas de caos a consecuencia de las fuertes precipitaciones. El frente, que ha entrado en la isla tras descargar con fuerza en Ibiza, ha tocado tierra en la zona de Andratx, dejando fuertes chubascos acompañados de truenos, relámpagos y rayos a su paso.

El frente ha dejado cortas pero intensas lluvias en diversos puntos de la isla. Según los datos aportados por el canal de difusión Meteociencia Balear, en tan solo 45 minutos han caído 31,4 mm en Son Rapinya y 29 mm en Son Dameto.

Sin embargo, las lluvias han ido desplazándose hacia el norte de la isla, afectando al interior y a la Serra de Tramuntana. En el puerto de Sóller los acumulados marcan tras el paso del frente 27,6 mm; en Bunyola, 19,7 mm; en Santa Maria, 10,4 mm; y en Llucmajor, 15,8 mm.

Fuertes rachas de viento y descenso térmico

La línea de turbonada que ha alcanzado Mallorca se ha caracterizado por las fuertes rachas de viento que acompañaban las intensas lluvias. En el aeropuerto de Palma, donde varios vuelos han sufrido retrasos a causa del temporal, se han registrado rachas de hasta 93 km/h, según datos de la Agencia Estata de Meteorología (AEMET).

En el puerto de Sóller las rachas han sido de 86 km/h, mientras que en Bunyola alcanzaban los 64 km/h. Sin embargo, al otro costado de la isla, en el Llevant, el viento tampoco ha perdido intensidad. En Portocolom las rachas han alcanzado los 54 km/h, en Manacor 58 km/h y en Petra 69 km/h.

La tormenta deja decenas de incidentes en Mallorca / Bombers de Mallorca

Meteociencia Balear compartía esta mañana otro impactante dato: en Ciudad Jardín, en Palma, se han llegado a registrar rachas de viento de hasta 100 km/h durante la tormenta.

En cuanto a la temperatura, según los registros disponibles, en algunos puntos se ha vivido un descenso térmico de hasta cinco grados en pocos minutos.

La AEMET eleva el aviso por lluvias

AEMET ha elevado a naranja el aviso por lluvias y tormentas en la Serra de Tramuntana y el sur de Mallorca por precipitaciones que podrían dejar 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Para el resto del archipiélago se mantiene el aviso amarillo, que se ha activado para las Pitiusas a las 05.00 horas y hasta las 11.59 horas por lluvias que podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Por su parte, a partir de las 10.59 horas el aviso pasará a amarillo en Mallorca por precipitaciones que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta naranja IG-1 del Plan Meteobal para Mallorca, mantiene la amarilla IG-0 para el resto del archipiélago y ha pedido precaución a la ciudadanía.

Cierre de parques en Palma

Ayer, el Ayuntamiento de Palma, ante la previsión de la AEMET, anunció que mantendría varios parques cerrados a la ciudadanía por precaución. Cort ha clausurado los parques de sa Ribera y Can Terres a partir de las 08.00 horas de este jueves y hasta que permanezca el aviso de la Aemet.