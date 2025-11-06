El Gobierno central invertirá 525 millones en los puertos de Baleares hasta 2029
El Gobierno invertirá 525 millones de euros en los puertos de titularidad estatal de Baleares entre 2025 y 2029, dentro del plan inversor de Puertos del Estado presentado este jueves por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
El archipiélago es la sexta comunidad autónoma con mayor volumen de inversión prevista en el sistema portuario español, solo por detrás de Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias, ha detallado el Ministerio en una nota.
Del total, 335,5 millones de euros se destinarán a mejorar y ampliar las infraestructuras e instalaciones de los cinco puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que son el de Palma, Ibiza, Mahón, Alcúdia y La Savina, en Formentera.
El objetivo de esta inversión es reforzar la capacidad operativa de estos puertos de las islas y responder al crecimiento de la demanda.
Además, el ejecutivo nacional prevé 90 millones de euros para proyectos de sostenibilidad ambiental, entre ellos la expansión del sistema de suministro eléctrico a buques, del que el puerto de Palma ya dispone en sus conexiones con la Península.
El plan estatal también incluye 62 millones para proyectos puerto-ciudad que acerquen estas infraestructuras a la ciudadanía, como la remodelación del Paseo Marítimo de Palma, actualmente en marcha, y la construcción de una nueva estación marítima en el puerto de Mahón.
A estas actuaciones se le suman 18 millones para mejorar los accesos portuarios, 11,5 millones para la digitalización de procesos y 7,7 millones para reforzar la seguridad.
