La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller

Mallorca ha sufrido en la mañana de este jueves una intensa tormenta que ha afectado gran parte de la isla, con fuertes rachas de vientos y descenso de las temperaturas. En la Serra de Tramuntana se han recogido 28 litros por metro cuadrado en el Port de Sóller o 26 en la Serra de Alfàbia (Bunyola) y en el campus de la UIB (Palma), según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que había decretado la alerta naranja.

Turbonada

Las tomentas se han producido por el paso de una línea de turbonada, un fenómeno meteorológico que provoca lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un brusco descenso térmico. Todo ello en menos de una hora.

Las turbonadas, que no hay que confundir con un tornado o cap de fibló, no son un fenómeno extraño en el Mediterráneo. Suelen producirse a finales de verano o principios de otoño. En Mallorca se registraron turbonadas en agosto de 2023 y en 2021.

Redacción Digital

Carreteras

La virulencia de las lluvias y el viento durante estos fenómenos provocan también numerosas incidencias en las carreteras y en las calles de Palma y de los pueblos de la isla: En la capital se han producido numerosas caídas de árboles y problemas de circulación por fallos en los semáforos.

La tormenta deja decenas de incidentes en Mallorca / P.G.

También se han producido retrasos y una cancelación en el aeropuerto de Palma.

Durante la turbonada de este jueves el Consell de Mallorca ha activado los numerosos paneles electrónicos instalados en las carreteras de la isla para advertir a los conductores del peligro que suponían las fuertes lluvias.

No obstante, muchos conductores se han sorprendido del mensaje de advertencia en estas señales, que incluían una garrafal falta de ortografía en catalán, como ha captado Albert Darder en uno de los paneles de la carretera de Sóller: “Alerta taronja per plujas”.

“Plujas? Déu meu!”, ha tuiteado Darder, geógrafo y colaborador meteorológico en varios medios, sorprendido por el fallo.

Como se explica en educación primaria, en catalán los plurales se escriben con la terminación -es (no -as), por lo que el plural de “lluvias” es “pluges”. Que la jota se transforma en ge delante de -e también se explica en primaria.

Más fallos

Esta no ha sido la primera vez en la que aparecen faltas de ortografía en los paneles luminosos de las carreteras de Mallorca. El pasado mes de mayo, Plataforma per la Llengua denunció la utilización de topónimos hispanizados —como por ejemplo, "Paguera" o "Pil–alari" en lugar de los nombres oficiales, "Peguera" y "Es Pil·larí"— y otras indicaciones redactadas íntegramente en castellano como "Aeropuerto" y "Puerto" en lugar de "Aeroport" y "Port" en varios paneles de las carreteras MA-1, la MA-13 y MA-19.