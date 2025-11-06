Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empieza el montaje de las carpas para la atención de migrantes en el puerto de Palma

Ofrecerán un espacio de unos 600 metros útiles para poder descasar a las personas que llegan en patera, con un espacio diferenciado para mujeres y menores, así como con servicio de seguridad, higiene y climatización

Los módulos se levantan en un espacio cedido por la Autoridad Portuaria entre el nuevo Club de Mar y la zona restringida para cruceros del Muelle de Pelaires

Montaje de la primera de las carpas para migrantes, este miércoles por la tarde en el Puerto de Palma

Montaje de la primera de las carpas para migrantes, este miércoles por la tarde en el Puerto de Palma

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

La Delegación del Gobierno en Baleares empezó a montar ayer las carpas para la atención de migrantes en un espacio del Puerto de Palma, cedido para la ocasión por la Autoridad Portuaria de Baleares y situado entre el nuevo Club de Mar y la zona de acceso restringido de la estación de cruceros de Pelaires, a escasos cien metros de la Estación Marítima.

El inicio del montaje llega con algo más de dos semanas de retraso, cuando los módulos de Ibiza, instalados en la Marina de Botafoc, y también en Formentera, en el puerto de La Savina, ya están en disposición de entrar en funcionamiento desde hace quince días.

Los técnicos que montan los nuevos espacios modulares para migrantes dedicaron la mañana de ayer a recibir el material que llegó en camiones y también a realizar las mediciones del espacio en el solar cedido por la Autoridad Portuaria donde ubicar las carpas. Y la tarde, al inicio del montaje, empezando a levantar la primera de las dos carpas previstas sobre una estructura metálica fijada sobre el de asfalto.

El espacio está cerrado con barreras metálicas en el costado que da a la calle y abierto en el fondo del solar, que termina en un muelle donde sería posible atracar embarcaciones donde desembarcar a los migrantes que son rescatados en patera, 6.231 personas en lo que va de año 2025.

Las carpas o módulos del Puerto de Palma tendrá una superficie útil aproximada de 600 metros cuadrados y se destinará a albergar por unas horas a las personas migrantes llegadas en patera que se desplazan a la península, muchas de ellas para trasladarse a uno de los centros estatales del sistema de acogida humanitaria del Gobierno de España.

Inicio del montaje de la primera carpa para migrantes llegados en patera a Mallorca

Inicio del montaje de la primera carpa para migrantes llegados en patera a Mallorca

Los módulos dispondrán de espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores, separados del resto de adultos, y estarán dotados de los servicios de seguridad, higiene y climatización correspondientes, así como de la distribución y el mobiliario necesario para que todas las personas acogidas puedan pernoctar con comodidad. Su capacidad permitirá a acoger a 150 personas. Y su objetivo es mejorar las condiciones de las instalaciones de la Estación Marítima número 3, donde hasta ahora encontraban refugio los migrantes llegados en patera.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones financia el proyecto, incluidos los módulos de Ibiza y Formentera. Y lo hace con un presupuesto de emergencia de unos 6,7 millones de euros, que incluye también una partida para ampliar el contrato con Cruz Roja, que presta la primera atención a las personas migrantes.

Estos espacios modulares instalados en Palma, Ibiza y Formentera, con aspecto exterior de carpa cerrada en todo su perímetro, son similares a otras infraestructuras que ya están en funcionamiento en otros puntos del país. Y están pensados para un uso temporal, teniendo en cuenta las necesidades logísticas y operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Cruz Roja, que intervienen en la gestión de las llegadas en patera.

Hasta su puesta en funcionamiento y mientras dure el montaje, se mantiene la disponibilidad de las instalaciones de la Estación Marítima número 3 cedidas también por la Autoridad Portuaria de Baleares para la primera atención y pernoctación de migrantes llegados a Mallorca en patera.

El espacio que acoge las carpas está situado entre el nuevo Club de Mar y el área restringida para cruceros del Muelle de Pelaires

El espacio que acoge las carpas está situado entre el nuevo Club de Mar y el área restringida para cruceros del Muelle de Pelaires

