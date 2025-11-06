Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desbandada en la WTM: Proyens huye a Colonia y los consellers Bauzà y Rodríguez se quedan a cargo en Londres

La presidenta Prohens, Galmés y el alcalde de Palma se van a hacer promoción a Alemania en la segunda jornada de la World Travel Market. La estampida de las máximas autoridades baleares deja a los titulares de Turismo solos ante el peligro

Amplia representación del sector hotelero mallorquín en la feria WTM de Londres, en el centro su líder, Javier Vich.

Amplia representación del sector hotelero mallorquín en la feria WTM de Londres, en el centro su líder, Javier Vich. / David Costa

Myriam B. Moneo

Londres

Cuando el foco de atención de la promoción turística europea está centrada en Londres la presidenta del Govern, Marga Prohens, su homólogo en el Consell, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, huyen a Colonia. La desbandada de los líderes de la delegación balear se produce justo tras terminar el primer día de feria, el martes. En la segunda jornada de la primera gran feria del año, este miércoles, se quedan al frente de la principal actividad económica del archipiélago Jaume Bauzà y Marcial Rodríguez. Con los dos consellers de Turismo a cargo nada puede salir mal.

Esta sorprende pirueta, en la que les han acompañado el regidor de Turismo y Cultura, Deporte, Javier Bonet, y el coordinador municipal de estas áreas, Fernando Gómez de la Cuesta, y la tarde de este miércoles se les unió el conseller Bauzà, no cayó bien entre algunos hoteleros. "Tendrían que estar hoy aquí", recriminaron voces que no vieron con buenos ojos poner los cuernos al segundo mercado emisor con el primero en la semana grande del turismo británico. Prohens y compañía se fueron a hacer promoción cultural en Colonia, para visitar el estand balear en Art Cologne, la feria de arte contemporáneo, que tiene más glamur que lidiar con hordas de turistas británicos. De paso anunciaron la edición de Art Cologne Palma para 2026 y 2027.

La presidenta Prohens, Jaime Martínez, Llorenç Galmés y Javier Bonet este miércoles de promoción en Colonia.

La verdad que con su estampida las máximas autoridades isleñas se perdieron el día de la marmota en el estand balear, con presentaciones un tanto repetitivas. Cerrando los ojos se escuchaba el eco de la oposición socialista que aprovechaba el viaje de los cargos del PP a Londres para criticar esta semana la agenda “improvisada y errática” del conseller Rodríguez en la WTM, siguiendo “la tónica” de su gestión. También esta crítica es otro día de la marmota.

Esta segunda jornada de la feria de Londres empezó de forma aciaga para muchos asistentes que se encontraron con una de las principales líneas de metro que llevan hasta el recinto ferial Excel cerrada, sin previo aviso. Hubo que correr, pedir disculpas por no llegar a reuniones y presentaciones y viajar en los vagones como en una lata de sardinas, literalmente.

"No me preguntes por Cuba", advertía Pepe Codolá

Entre los encuentros que se perdió Prohens estaba la cita con Steve Heapy, el líder de la turoperacion británica. Al consejero delegado de Jet2 le gusta no dejar títere con cabeza –se lo puede permitir como principal socio de los hoteleros mallorquines–. Dejó claro que el mercado británico se complica y va a ser “un año muy difícil” porque sus conciudadanos pagarán “muchos más impuestos” y por “el aumento de los costes en las Islas Baleares” y de “los costes de sostenibilidad”. Y “por supuesto”, se queja del "sentimiento antiturístico en algunas zonas”.

Gabriel Subías, CEO de World2Meet, conversando con Javier Vich, Carolina Quetglas, y de espaldas, María José Aguiló.

Este miércoles, como en cada gran feria, destacaba la presencia hotelera en el estand balear, con Xavier Català, de Hotels Viva; Diego Buades, de HM; Biel Martí, de Summum; Antoni Homar, de Zafiro; Joan Socias, de JS; Marga Alemany, de Blau, o los Amengual, padre e hijo, de Mac Hotels, que este año han inaugurado el hotel W Punta Cana, fruto de su alianza con Marriott y Grupo Puntacana. De las patronales hoteleras además de Carolina Quetglas no faltaron el tándem formado por Javier Vich y María José Aguiló o Pablo Riera-Marsá, presidente de la Agrupación Alcúdia-Can Picafort. También se acercó Pepe Codolá, el consejero delegado de Valentin Hotels. "No me preguntes por Cuba", advertía. No hay mejor resumen de la situación que atraviesan los hoteleros mallorquines en la Perla del Caribe.

Los hoteleros mallorquines no quieren mentar Cuba, la debacle turística es tremenda.

