Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer

El sindicato STEI ha denunciado las crecientes dificultades que encuentran los centros públicos de Formación Profesional de Baleares para firmar convenios de prácticas con empresas, algo que relacionan con una tendencia a la privatización de esta oferta formativa postobligatoria con mucha demanda en los últimos años. Las cifras muestran que la oferta privada y concertada de estos estudios se ha disparado casi un 150% en la última década, según la última 'Radiografía de los centros de FP en España' realizada por la Fundación Caixa Bank Dualiza junto a Orkestra-Instituto Vasco de la Competitividad.

Según ha alertado el sindicato, los profesores tutores de prácticas de los institutos y centros integrados de FP "cada vez encuentran más obstáculos" para conseguir empresas colaboradoras donde el alumnado pueda realizar las prácticas obligatorias de los ciclos formativos, tanto de grado medio como superior.

La denuncia se produce cuando los datos muestren un crecimiento exponencial de la oferta privada en las islas. Las plazas concertadas y privadas de Formación Profesional han aumentado un 147% en diez años. En concreto, los estudiantes en centros concertados han crecido un 169% desde 2013 y los que estudian en centros privados han subido un 142%. Hace una década, cuando comenzaba el auge de estos estudios, la oferta privada y concertada de FP era muy reducida (ninguna de las redes llegaba a los mil alumnos en las islas). Ahora que tienen más demanda (un auge que la pública no puede asumir en determinados ciclos), su oferta resulta más atractiva para las empresas. La actual conselleria de Educación ha expresado varias veces su confianza en la red concertada para poner más plazas en el sistema de forma más inmediata.

Sospecha de competencia desleal

El STEI sospecha que "el incremento de FP privada ha hecho que se reduzcan los convenios de prácticas que hasta ahora tenían los centros públicos", especialmente en familias profesionales como Sanidad. El sindicato va más allá y apunta a que "hay sospechas de que se incumple lo que regula la ley de FP", que establece que las empresas donde se realizan las prácticas no pueden recibir ningún tipo de compensación económica.

Según denuncia el sindicato, "las empresas privadas que se dedican a hacer negocio con la Formación Professional incumplen el apartado 8 del artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la Formación Profesional", lo que genera una competencia desleal que perjudica a los centros públicos.

La nueva ley complica el panorama

El problema se ha agravado con la nueva ley de FP, que aumenta el tiempo de formación en empresa y obliga a hacer prácticas tanto en primero como en segundo curso de los ciclos medio y superior. "En su momento el STEI ya anunció que en las Islas, con el tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, esto sería complicado y desembocaría en un conflicto que ahora se hace evidente", señala el comunicado. La propia conselleria ha reconocido que este tema es muy complicado de gestionar y faltan empresas.

A esta dificultad se suma que el profesorado "ha visto reducido el número de horas que tenía para buscar empresas para las prácticas del alumnado", lo que complica aún más completar los estudios de Formación Professional.

La pública sigue siendo mayoritaria

A pesar del fuerte crecimiento de la privada, la red pública de FP sigue siendo predominante, ya que matricula a ocho de cada diez estudiantes, aunque su ritmo de crecimiento en la última década es menor que la red privada o subvencionada, habiéndose incrementado un 57%.

El curso 2022-2023, los datos usados por Caixabank Dualiza y los últimos disponibles con este nivel de detalle, en Baleares 16.092 alumnos cursaban FP en centros públicos (el 81%) frente a los 2.355 de los concertados (el 12%) y los 1.234 de los privados (el 6%). Los centros públicos de Baleares siguen teniendo más peso que en el resto del país, donde en global la pública matricula a dos tercios de los estudiantes.

Este curso, la FP suma en total la cifra récord de 21.000 alumnos matriculados de 128 ofertas diferentes de ciclos y 160 certificados profesionales de 23 familias.

A nivel estatal, el crecimiento de la privada se ha disparado un 468% en diez años (en parte explicado por el auge de la modalidad online), mientras la concertada crecía un 23% y la pública un 31%, según los datos de la Fundación CaixaBank Dualiza.

Reivindicaciones del sindicato

El STEI reclama "más control sobre el negocio de la FP privada, un aumento de horas para los tutores de prácticas y el apoyo de la Administración educativa para mantener la calidad y el prestigio de los estudios de Formación Profesional".

El sindicato alerta de "un paso más en la privatización del sistema educativo de las Islas, desde la etapa 0-3 años hasta los ciclos superiores de la FP", y advierte de "las dificultades cada vez mayores del alumnado de la red pública para completar su itinerario formativo".