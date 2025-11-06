La caída de un árbol ha provocado la fuga de gas ha afectado a un edificio de Bendinat durante la tormenta
Una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Inca, se ha desplazado al lugar para subsanar los desperfectos
La caída de un árbol durante la tormenta ha sido la causante de la fuga de gas registrada en un edificio de Bendinat. Una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Inca, se ha desplazado al lugar para tratar de subsanar los daños.
El incidente se ha producido la mañana de este jueves mientras la tormenta azotaba con especial virulencia Calvià. De hecho la borrasca se ha adentrado en la isla por este municipio, donde ha causado numerosos destrozos
Los numerosos incidentes registrados en poco tiempo en Calvià han provocado que las dotaciones de Bombers de Mallorca del parque de Santa Ponça se vieran desbordadas en poco tiempo. Por este motivo se ha solicitado el refuerzo de dotaciones procedentes del parque de Inca.
Ayuda de los técnicos
El desplome de un pino de gran tamaño ha afectado a una tubería de gas y ha acarreado una fuga en la calle Fra Junipero Serra de Bendinat, en Calvià. Bombers de Mallorca procedentes del parque de la capital del Raiguer se han desplazado al lugar para tratar de reparar estos daños. También han solicitado la presencia de operarios de la compañía para lograr una completa reparación.
