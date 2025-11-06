Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La caída de un árbol ha provocado la fuga de gas ha afectado a un edificio de Bendinat durante la tormenta

Una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Inca, se ha desplazado al lugar para subsanar los desperfectos

Caída del pinto de gran tamaño que ha producido la fuga de gas en un edificio de Bendinat.

Caída del pinto de gran tamaño que ha producido la fuga de gas en un edificio de Bendinat. / BOMBERS DE MALLORCA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

La caída de un árbol durante la tormenta ha sido la causante de la fuga de gas registrada en un edificio de Bendinat. Una dotación de Bombers de Mallorca, procedente del parque de Inca, se ha desplazado al lugar para tratar de subsanar los daños.

El incidente se ha producido la mañana de este jueves mientras la tormenta azotaba con especial virulencia Calvià. De hecho la borrasca se ha adentrado en la isla por este municipio, donde ha causado numerosos destrozos

Los numerosos incidentes registrados en poco tiempo en Calvià han provocado que las dotaciones de Bombers de Mallorca del parque de Santa Ponça se vieran desbordadas en poco tiempo. Por este motivo se ha solicitado el refuerzo de dotaciones procedentes del parque de Inca.

Noticias relacionadas y más

Ayuda de los técnicos

El desplome de un pino de gran tamaño ha afectado a una tubería de gas y ha acarreado una fuga en la calle Fra Junipero Serra de Bendinat, en Calvià. Bombers de Mallorca procedentes del parque de la capital del Raiguer se han desplazado al lugar para tratar de reparar estos daños. También han solicitado la presencia de operarios de la compañía para lograr una completa reparación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
  2. Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
  3. El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
  4. Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
  5. Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
  6. Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
  7. La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares
  8. Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet

La caída de un árbol ha provocado la fuga de gas ha afectado a un edificio de Bendinat durante la tormenta

La caída de un árbol ha provocado la fuga de gas ha afectado a un edificio de Bendinat durante la tormenta

Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico

Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico

La tormenta causa numerosas incidencias en Palma y afecta a la circulación

La tormenta causa numerosas incidencias en Palma y afecta a la circulación

Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí

Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí

Acepta cinco años y medio de cárcel por intentar asesinar a su mujer a martillazos cuando dormía en Palma

Acepta cinco años y medio de cárcel por intentar asesinar a su mujer a martillazos cuando dormía en Palma

Intensas lluvias, descenso térmico y rachas de viento de 100 km/h: el paso de la tormenta por Mallorca

Intensas lluvias, descenso térmico y rachas de viento de 100 km/h: el paso de la tormenta por Mallorca

Dos barrios de Palma, entre los más caros de toda España para comprar una vivienda

Dos barrios de Palma, entre los más caros de toda España para comprar una vivienda

El aeropuerto de Palma registra una decena de retrasos y una cancelación

El aeropuerto de Palma registra una decena de retrasos y una cancelación
Tracking Pixel Contents