Bartolomé Cursach declara como testigo en una nueva causa contra Penalva y Subirán en Palma

El conocido empresario del ocio nocturno en Mallorca, Bartolomé Cursach, declaró ayer por la mañana en los juzgados de Vía Alemania de Palma en calidad de testigo en una nueva causa contra el exmagistrado Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán.

El magnate de la noche cargó contra los investigadores de la macrocausa, que le llevó a prisión y por la que luego fue absuelto por la Audiencia Provincial. Cursach testificó ayer durante más de una hora y media ante la magistrada del juzgado de instrucción número 5 de Palma y numerosos abogados personados en el caso.

El famoso empresario hizo un detallado repaso de cómo se desarrolló el macroproceso judicial por el que fue detenido a principios de 2017. Cursach subrayó que no le dejaron contactar con su abogado de entonces cuando fue arrestado. Según su versión, no pudo hablar con su letrado hasta pasado un tiempo, al cabo de unos días.

También criticó que los investigadores no le enseñaron el auto de entrada y registro. Ni lo pudo ver, por lo que no le informaron de los motivos por los que iban a inspeccionar los inmuebles.

Una vez detenido, cuando fue puesto a disposición judicial, no le dieron detalles sobre las circunstancias por las que había sido privado de libertad. Según recordó, solo le leyeron y enumeraron los delitos por los que estaba imputado. Tras estar en prisión preventiva, años después un tribunal le absolvió de todos los cargos.

Precisamente, la Audiencia de Baleares en su sentencia absolutoria ordenó que se dedujera testimonio a varios testigos por falso testimonio, así como que se investigara también al exjuez Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán por los presuntos delitos de prevaricación, coacciones y obstrucción a la justicia. A raíz de esta resolución, se ha originado esta nueva causa judicial contra los investigadores del caso Cursach.

Pendientes del Tribunal Supremo

Penalva y Subirán fueron condenados a nueve años de prisión por coacciones y obstrucción a la justicia por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en noviembre de 2023 por presionar y amenazar a tres personas implicadas en el presunto amaño del concurso de la ORA y detener a los padres y el hermano de Álvaro Gijón para forzar una confesión del entonces político del PP. El fallo fue recurrido y está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie dos años después.

Mientras tanto, varios juzgados de instrucción de Palma tienen abiertas diligencias como consecuencia de la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial.

Tras prestar declaración ayer por la mañana el empresario Bartolomé Cursach como testigo, fue el turno al mediodía del comisario jubilado de la Policía Local de Palma Joan Miquel Mut, también en calidad de testigo. Mut, antiguo jefe del citado cuerpo policial, compareció ante la magistrada de instrucción de Palma durante aproximadamente una hora. El comisario jubilado también se vio salpicado en el caso Cursach y resultó exonerado.