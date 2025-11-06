Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos barrios de Palma, entre los más caros de toda España para comprar una vivienda

"Estamos hablando de distritos donde el precio medio por metro cuadrado se sitúa en niveles que solo están al alcance de segmentos de población con alto poder adquisitivo"

EP

Los distritos de Ponent y Centre de Palma se encuentran entre los diez distritos más caros para comprar una vivienda de toda España, según un estudio elaborado por pisos.com.

El precio por metro cuadrado (m2) en Ponent es de 6.151 euros, el noveno más elevado del país, seguido por los 5.753 euros por m2 del centro de la ciudad. Mientras en la primera zona el precio de una vivienda de 90 m2 se sitúa en los 567.520 euros, en la segunda es de 553.656 euros, ha informado el portal inmobiliario en un comunicado.

En el listado también destacan en el decimoctavo lugar la Playa de Palma, con 5.101 euros por m2 y 459.151 euros por una vivienda de 90m2; en el trigésimo tercer lugar el distrito Nord, con 3.942 euros por m2 y 354.804 euros por un inmueble de 90 m2; y en el trigésimo quinto lugar el distrito de Llevant con 3.840 euros por m2 y 345.638 euros por una vivienda de 90 m2.

Nueve ciudades españolas

El análisis de pisos.com incluye datos de nueve ciudades españolas --Madrid, Barcelona, Palma, Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla, Alicante y Zaragoza-- que a su vez concentran 116 distritos.

En 17 de ellos, de acuerdo con el estudio, las viviendas presentan precios superiores a los 5.000 euros por m2, concentrados principalmente en Madrid, Barcelona y Palma.

"Estamos hablando de distritos donde el precio medio por metro cuadrado se sitúa en niveles que solo están al alcance de segmentos de población con alto poder adquisitivo. Esto genera tensiones evidentes en el acceso a la vivienda para residentes con ingresos medios", ha advertido el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

También ha puesto de manifiesto que "la brecha entre distritos céntricos y distritos periféricos se ha acentuado en los últimos años" y, mientras los primeros mantienen "una demanda constante alimentada por inversión nacional e internacional", los segundos ofrecen "alternativas más asequibles, pero con menor revalorización".

