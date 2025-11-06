Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso de la UIB al Govern ante el aterrizaje de la privada en Medicina: las plazas públicas para prácticas deben priorizar a sus estudiantes

Vista general del campus de la UIB. | UIB

Irene R. Aguado

Mar Ferragut Rámiz

Palma

La UIB ha lanzado una advertencia ante el aterrizaje del grado de Medicina en las universidades privadas: las plazas públicas para las prácticas de esta carrera deben priorizar a sus estudiantes. Lo han avisado en un comunicado en el que, ante el auge de nuevos grados de Medicina como el de Adema o el CEU San Pablo, aseguran que vigilarán que se garantice que los hospitales universitarios del Ib-Salut "mantengan su vinculación exclusiva con la UIB", y que el resto de centros sanitarios públicos prioricen las necesidades de los estudiantes de la universidad pública en sus prácticas clínicas.

En un comunicado remitido a todos los medios, también avisan que hay que garantizar que cualquier convenio con otras universidades para prácticas académicas sea previamente autorizado por la universidad de referencia.

