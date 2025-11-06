Aviso de la UIB al Govern ante el aterrizaje de la privada en Medicina: las plazas públicas para prácticas deben priorizar a sus estudiantes

La UIB ha lanzado una advertencia ante el aterrizaje del grado de Medicina en las universidades privadas: las plazas públicas para las prácticas de esta carrera deben priorizar a sus estudiantes. Lo han avisado en un comunicado en el que, ante el auge de nuevos grados de Medicina como el de Adema o el CEU San Pablo, aseguran que vigilarán que se garantice que los hospitales universitarios del Ib-Salut "mantengan su vinculación exclusiva con la UIB", y que el resto de centros sanitarios públicos prioricen las necesidades de los estudiantes de la universidad pública en sus prácticas clínicas.

En un comunicado remitido a todos los medios, también avisan que hay que garantizar que cualquier convenio con otras universidades para prácticas académicas sea previamente autorizado por la universidad de referencia.

Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del diario encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticias en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán como en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal.