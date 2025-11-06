La Aemet eleva a naranja la alerta en Mallorca por lluvias y tormentas

El frente de lluvias que se acerca este jueves a Mallorca es mucho más activo de lo esperado, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología ha decidido elevar el nivel de alerta en gran parte de la isla a naranja, ante a posibilidad de que se registren acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Además, se esperan vientos muy fuertes, con rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Las zonas más afectadas por el temporal serán la Serra y el sur de Mallorca. En el resto de la isla, se mantendrá activo el aviso amarillo.

El pronóstico de la Aemet apunta a que las lluvias irán remitiendo a medida que avance la mañana. De hecho, a partir de las 15:00 horas, se desactivarán todas las alertas.

Fin de semana de inestabilidad meteorológica

Sin embargo, la inestabilidad será la nota predominante durante el fin de semana. El viernes por la mañana se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo. Por la tarde, las precipitaciones darán una tregua y predominarán los cielos poco nubosos.

De cara al sábado, la llegada de un nuevo frente frío a las islas volverá a poner en alerta amarilla a Mallorca. Los cielos permanecerán durante toda la jormnada cubiertos, con precipitaciones generalizadas y persistentes, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta.

Recomendaciones

Mientras los avisos estén en vigor, el servicio de emergencias del 112 aconseja asegurar puertas y ventanas, permanecer en las zonas altas de la vivienda y retirar del exterior todo aquello que pueda ser arrastrado por el agua. También se recomienda trasladar medicamentos, documentos, objetos de valor, comida y agua potable, así como productos peligrosos, a lugares elevados. Además, se debe evitar permanecer en sótanos y garajes y, si el agua ya ha entrado en la casa, desconectar el interruptor general de la electricidad.

En el exterior, se recuerda la importancia de mantenerse alejado de torrentes y zonas inundables en el campo, mientras que en áreas urbanas se recomienda buscar refugio en un edificio. Se insiste asimismo en no caminar por zonas con agua en movimiento, dado que la velocidad del agua incrementa el peligro.

En cuanto a la carretera, Emergencias aconseja evitar los desplazamientos en coche salvo que sea absolutamente necesario. Si se debe circular, se recomienda moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y hacerlo preferiblemente por autopistas, autovías y carreteras principales.