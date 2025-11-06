Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet alerta de un frente intenso con lluvias y viento este sábado en Baleares

La situación se irá ajustando a medida que se acerque el día; por ello, desde Emergencias se está monitorizando constantemente el fenómeno

Mañana se reunirá el Comité Técnico Asesor del plan Meteobal para analizar las previsiones

Emergencias ha monitorizado la tormenta de esta mañana en coordinación con otras entidades e instituciones.

Emergencias ha monitorizado la tormenta de esta mañana en coordinación con otras entidades e instituciones. / CAIB

Jordi Sánchez

EP

Palma

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de la llegada el sábado de un nuevo frente intenso y persistente de lluvias, acompañado de viento y fenómenos costeros. El aviso naranja ya está activado para ese por lluvia y viento en la zona de la Serra de Tramuntana. En el resto de Mallorca también está activado el aviso amarillo por los mismos fenómenos (lluvia y viento) y también por fenómenos costeros.

La situación se irá ajustando a medida que se acerque el día; por ello, desde Emergencias se está monitorizando constantemente el fenómeno.

Redacción Digital

Reunión de Emergencias

La Dirección General de Emergencias reunirá este viernes al Comité Técnico Asesor del plan Meteobal para analizar las previsiones que apuntan a la llegada el sábado de un nuevo frente que puede dejar lluvias generalizadas e insta a restringir actividades al aire libre.

Lo ha explicado este jueves en declaraciones a los medios el jefe de departamento de Emergencias, Aurelio Soto, que ha analizado el paso de la línea de tormentas que barre el archipiélago desde primera hora de este jueves.

La tormenta deja decenas de incidentes en Mallorca / P.G.

Soto ha reiterado que las previsiones apuntan a la posibilidad de que el sábado se repitan episodios de lluvias intensas y concentradas en espacios cortos de tiempo en todo el archipiélago. El comité, de este modo, analizará el viernes las previsiones con el objetivo de planear la estrategia para abordar el episodio y fijar los niveles de alerta.

"Queremos compartir ya con los ciudadanos esta información, teniendo en cuenta que se trata de una previsión que asegura una gran cantidad de lluvias durante un espacio de tiempo prolongado, precisamente un sábado, para que vayan pensando que tal vez sea prudente reflexionar sobre la importancia de cancelar o restringir las actividades al aire libre", ha indicado.

Aemet alerta de un frente intenso con lluvias y viento este sábado en Baleares

