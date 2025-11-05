La vulnerabilidad de las enfermeras ante el riesgo de adicciones pone en marcha el primer programa de atención integral de Baleares

La línea de frente del cuidado sanitario, personificada en el colectivo de enfermería, se revela como un grupo especialmente vulnerable ante el riesgo de adicciones y problemas de salud mental. Las jornadas extenuantes, la presión asistencial, el impacto emocional al tratar a pacientes y la exposición a factores de riesgo como la nocturnidad, unidos a la facilidad de acceso a ciertos medicamentos, han hecho saltar las alarmas.

Aunque no hay datos específicos de Baleares, la evidencia observada en otras regiones del país, como Cantabria, Barcelona o Las Palmas, y la experiencia con un programa similar para el colectivo médico, han demostrado la necesidad de activar un mecanismo de apoyo. Es por ello que el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut) y el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros del archipiélago (COIBA) han firmado este miércoles el primer convenio de colaboración para la puesta en marcha del programa Recupera’t, una iniciativa de atención integral y confidencial dirigida a las enfermeras y enfermeros que sufren problemas derivados de conductas adictivas. Este programa no solo busca la recuperación individual, sino que se erige como una medida esencial para proteger la seguridad del paciente y la calidad asistencial.

El Servicio de Salud ha destinado una dotación económica de 96.000 euros para este programa durante su vigencia inicial de un año, que abarcará desde este mes de noviembre de 2025 hasta octubre de 2026, con capacidad de prórroga anual. En el acto de la firma, que ha tenido lugar en el ambulatorio del Carme, la consellera de Salud, Manuela García, ha hecho énfasis en que este convenio representa un hito, ya que es el primer acuerdo de este tipo entre el servicio de salud balear y el colegio de enfermería. García ha sido clara al establecer los dos objetivos principales que persigue la Conselleria: "Poner a los pacientes en el centro, pero también el cuidado del profesional". El nombre del programa, Recupera’t (Recupérate), refleja su filosofía central: devolver a la sociedad y al sistema de salud "a profesionales valiosos, una vez superada la adicción, garantizando que su práctica profesional se desarrolle en condiciones óptimas", ha detallado la consellera.

El colegio profesional, un refugio de confianza

La presidenta del COIBA, María José Sastre, quien ha firmado el acuerdo junto al director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, ha puesto el acento en el elemento diferenciador que hace tan necesario este programa: la dificultad de los profesionales sanitarios para pedir ayuda. "Ellos muchas veces se autotratan y solicitan ayuda de manera no adecuada," ha explicado Sastre, señalando un "cierto grado de mayor dificultad de pedir ayuda y reconocerlo" en comparación con otros trabajadores.

El hecho de tener que solicitar asistencia en el mismo centro donde trabajan se convierte en una barrera psicológica casi insalvable, vulnerando la confidencialidad y generando estigmas. Por ello, este programa se articula a través del colegio profesional, que se convierte en el "mejor sitio donde poder hacerlo", abriendo sus puertas para que los colegiados "puedan llamar y pedir ayuda con total tranquilidad", ha recalcado.

María José Sastre, Manuela García y Javier Ureña, este miércoles durante la firma del convenio. / Nair Cuéllar

Confidencialidad

El acceso al programa es voluntario y está blindado por una confidencialidad estricta, considerada un elemento "fundamental" para que el profesional se sienta seguro y quiera iniciar el proceso de curación. Para facilitar este primer paso, se ha habilitado un correo electrónico específico para la solicitud, asegurando que a partir de la entrevista inicial los datos del profesional se codifiquen. El objetivo es que puedan recibir la atención sin estigmas y sin que se vulnere su privacidad.

Según han epxlicado, Recupera’t está diseñado por la vocal de Enfermería del Trabajo, Rosa González, y la vocal de Salud Mental, Carmen Gonzalvo, quienes serán las responsables del primer contacto, junto a la enfermera y psicóloga Patricia García. Posteriormente, el tratamiento y seguimiento será gestionado por un "centro privado con más de 50 años de trayectoria en esta área, garantizando un servicio de máxima especialización", ha especificado Sastre.

Reincorporación

La atención ofrecida a las enfermeras y enfermeros será integral, abarcando desde la asesoría psicológica y los talleres de autocuidado hasta el tratamiento especializado con psicólogos y psiquiatras expertos en consumo de sustancias. El programa tiene una parte ambulatoria que permite a los profesionales seguir desarrollando su trabajo, dependiendo de su evolución y estado.

Este modelo flexible está pensado no solo para tratar la adicción, sino para acompañar a los profesionales durante todo el proceso, incluyendo la reincorporación laboral. La presidenta del COIBA ha destacado la importancia de que los profesionales se sientan "acompañados por su colegio" y que puedan "seguir haciendo su trabajo o reincorporarse cuando se curen". Además, para abordar las posibles ramificaciones de la adicción, el programa se coordinará con asesorías laborales y jurídicas que puedan ser necesarias. El fin último de toda esta estructura, tal y como ha subrayado la consellera García, es salvaguardar la salud de los ciudadanos, "pues solo con profesionales de enfermería bien cuidados y sanos, se puede garantizar la mejor asistencia".