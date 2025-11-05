Vox y la izquierda fuerzan al vicepresidente Costa a rendir cuentas por los presupuestos

En pleno choque entre PP y Vox en Baleares, los de Abascal han forzado junto a la izquierda la comparecencia urgente del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en el Parlament para que dé explicaciones sobre su política de pactos a la hora de intentar aprobar el techo de gasto y los presupuestos. Durante la reunión de la junta de portavoces celebrada esta mañana, el PSIB-PSOE ha formulado esta petición, que ha sido aprobada con los votos favorables de los propios socialistas, Més per Mallorca y Vox, y el voto en contra del PP. Los populares han impedido que Costa comparezca el próximo martes, pero lo tendrá que hacer en el pleno de la semana siguiente (el 18 de noviembre).

"Ante esta situación de bloqueo institucional, con un Parlament que se acerca a una situación de bloqueo real, donde el PP no tiene mayoría y con un Govern que no tiene capacidad de sacar otra cosa, es el momento para que se explique", asegura el portavoz socialista, Iago Negueruela. El portavoz también señala que el PP ahora tiene la oportunidad de decir "cómo tejerá los acuerdos, con quién, y que lo diga públicamente; que diga la verdad. Si no hay reuniones, que diga que no hay. Si quiere convocar una reunión, el partido socialista está en disposición de ir a hablar del techo de gasto y en disposición de desbloquearlo".

La comparecencia solicitada ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas menos el PP. En este sentido, Negueruela detalla que esta es la primera vez en esta legislatura que se pide comparecer a un miembro del Govern, en este caso el vicepresidente primero, y que hoy el PP "ha perdido esta votación".

Desde Més per Mallorca, su portavoz Lluís Apesteguia también apoya la comparecencia al considerar que "lo más democrático y adecuado es que el vicepresidente dé explicaciones sobre los pactos y las negociaciones".

"Estafa del PP"

En el caso de Vox, su portavoz Manuela Cañadas respalda la petición del PSOE y considera necesario que Costa dé explicaciones sobre "los pactos ocultos" que pueda tener con el PSOE. "Estamos viendo lo que es la estafa del PP, que en los despachos dice una cosa y luego hace la contraria. Por lo tanto, lo que es democrático es que el vicepresidente comparezca para explicar los pactos ocultos o no ocultos que tiene con el PSOE. Viendo que lo que dicen no lo cumplen, es necesario que los consellers den explicaciones", afirma Cañadas.

"Pinza de Vox y PSOE"

Por otro lado, la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, defiende el voto en contra de los populares al considerar que la comparecencia de Costa "no es ni urgente ni necesaria en estos momentos". Asimismo, Durán acusa a Vox y al PSOE de "hacer la pinza al PP" para forzar al vicepresidente del Govern a rendir cuentas en el Parlament.

"Costa lo explicó ayer, el vicepresidente se ha reunido con todos los partidos y los dos que se han mostrado abiertos a seguir negociando sin poner líneas rojas fueron el PSOE y Vox. Preferimos seguir negociando con discreción el techo de gasto con estos grupos", destaca la portavoz del PP.