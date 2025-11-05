Trasmed se une a Baleària en su rechazo a la regulación de entrada de coches en Ibiza

La naviera Trasmed se ha unido a Baleària en las críticas a la normativa que limita la entrada de vehículos en Ibiza, en vigor desde este verano, y que ahora también estudia aplicar el Consell de Mallorca. La compañía considera que la medida "no solucionará el problema de la congestión" porque parte de un "diagnóstico erróneo", y advierte de que puede afectar a la conectividad marítima y a la economía insular.

Así lo ha afirmado Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi en España y delegado de Trasmed en Baleares, durante una mesa redonda celebrada este miércoles en el CaixaForum de Palma, con la participación de representantes de las principales navieras, expertos en movilidad y autoridades del sector del transporte.

Miguel Pardo, director de Relaciones Institucionales del Grupo Grimaldi en España / Trasmed

Esta medida de control persigue reducir el impacto de la saturación que sufren las islas en verano, principalmente en su red viaria, y ya la implementa el Consell de Formentera desde hace años a través del programa Formentera.eco.

Pardo calificó la normativa de "solución populista a un problema complejo" y recuerda que los vehículos que llegan a Ibiza por ferri representan menos del 3% del parque móvil total de la isla, una cifra que, además, ha disminuido en los últimos años. "Si se ataca al 3% del problema, como mucho resolveremos el 3% del problema", señaló.

El portavoz de Trasmed subrayó que ningún estudio técnico ha demostrado que la saturación del tráfico esté causada por los coches procedentes de la Península, y advirtió de que restringir su llegada sin ofrecer alternativas de movilidad sostenible "no curará al paciente".

Además, lamentó que las administraciones no hayan consultado con las navieras antes de aprobar la medida, pese a que son actores clave en la conectividad marítima de las islas. "No se puede legislar sobre los ferris sin contar con los ferris", afirmó, reclamando un diálogo técnico y abierto entre instituciones y operadores para construir "un modelo de movilidad equilibrado".

Pardo recordó que la congestión del tráfico no se limita al verano, sino que se mantiene durante todo el año, lo que, a su juicio, demuestra que las causas son estructurales. "El parque móvil per cápita de Baleares es el más alto de España, lo que evidencia que algo está fallando de forma constante", apuntó.

En relación con la normativa vigente en Ibiza, el directivo expresó su deseo de que "no se consolide" y alertó de que "la medida se demostrará inútil y puede provocar una pérdida de conectividad marítima o un aumento de precios de carga y pasaje".

Con esta posición, Trasmed se convierte en la segunda naviera que rechaza públicamente la restricción, después de que Baleària también denunciara en los últimos meses el impacto negativo de la medida sobre la movilidad y la actividad económica en las Pitiusas.

"La movilidad en Baleares necesita planificación, datos y consenso, no decisiones precipitadas. Si se quiere proteger el entorno, debe hacerse desde el equilibrio, sin castigar la conectividad ni la economía de las islas", concluye el portavoz de Trasmed.