Suscríbete a Diario de Mallorca durante un año y obtén un 20% de descuento
Accede a todos los contenidos de la edición digital de Diario de Mallorca a un precio excepcional
Diario de Mallorca te ofrece la posibilidad de mantenerte informado con toda la actualidad local, nacional e internacional. Desde este miércoles 5 y hasta el 11 de novimebre podrás acceder a todas las noticias, los reportajes y contenido multimedia para estar al día de todo lo que ocurrea un precio excepcional. Disfrutar de tu suscripción anual por tan solo 39,99 euros (antes 49,99 euros), un 20% de descuento. Si prefieres la suscripción mensual a los contenidos web de Diario de Mallorca, podrá conseguirla por solo 4€ al mes (antes 6,99 euros).
Otra modalidad de suscripción que podrás conseguir a un precio reducido hasta el 11 de noviembre es la edición impresa digital. Diario de Mallorca te brinda la oportunidad de hacerlo durante seis meses por solo 60€.
La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca.
Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.
Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.
Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.
¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?
- Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.
- Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
- Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
- Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Mallorca. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más. Descubre aquí todas las ventajas.
- Juegos y pasatiempos online, entre ellos el Wordle para entrenar tu mente cada mañana.
- ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma