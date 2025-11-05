Suscríbete a Diario de Mallorca durante un año y obtén un 20% de descuento

Diario de Mallorca te ofrece la posibilidad de mantenerte informado con toda la actualidad local, nacional e internacional. Desde este miércoles 5 y hasta el 11 de novimebre podrás acceder a todas las noticias, los reportajes y contenido multimedia para estar al día de todo lo que ocurrea un precio excepcional. Disfrutar de tu suscripción anual por tan solo 39,99 euros (antes 49,99 euros), un 20% de descuento. Si prefieres la suscripción mensual a los contenidos web de Diario de Mallorca, podrá conseguirla por solo 4€ al mes (antes 6,99 euros).

Otra modalidad de suscripción que podrás conseguir a un precio reducido hasta el 11 de noviembre es la edición impresa digital. Diario de Mallorca te brinda la oportunidad de hacerlo durante seis meses por solo 60€.

La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Mallorca.

Además, permite acceder sin restricciones a los contenidos de la agenda de ocio FND, a nuestro suplemento cultural Bellver en abril y a la sección de pasatiempos solo para suscriptores.

Nuestro servicio DM+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.

Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.

Redacción Digital

¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?