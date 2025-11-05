Estos son los requisitos de acceso a las ayudas para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares

Comprar una vivienda en Baleares se ha convertido en un reto casi imposible para muchos jóvenes. Para paliar esta situación, el Govern balear mantiene activo el programa «Nova Hipoteca Jove», una iniciativa gestionada por el Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) que permite acceder a hipotecas sin necesidad de entrada gracias a garantías públicas de hasta el 20 % del valor del inmueble.

El objetivo del programa es facilitar la compra de la primera vivienda a los menores de 40 años y a otros colectivos con mayores dificultades de acceso, como familias numerosas, monoparentales o personas con discapacidad.

¿En qué consiste la ayuda?

El Govern, a través del IBAVI, actúa como avalista parcial de la hipoteca, garantizando hasta el 20 % del precio de la vivienda. Con esta cobertura, los beneficiarios pueden financiar el 100 % del coste del inmueble con el banco, sin necesidad de aportar el 20 % inicial que suelen exigir las entidades financieras.

El programa no concede dinero directamente, sino que ofrece una garantía pública que reduce el riesgo para los bancos y facilita la concesión de hipotecas a jóvenes que cumplen los requisitos.

Requisitos para solicitar las ayudas

Para acceder a las garantías del programa «Nova Hipoteca Jove», los solicitantes deben cumplir las siguientes condiciones:

Edad: tener menos de 40 años en el momento de la solicitud. Residencia: acreditar una residencia mínima de cinco años en Baleares, continua o discontinua. Primera vivienda: la vivienda adquirida debe ser la primera propiedad del solicitante. No se puede poseer otra, salvo excepciones justificadas. Uso habitual: el inmueble debe destinarse a vivienda habitual y permanente. Precio máximo de compra: el valor de la vivienda no puede superar los 382.700 euros, límite actualizado por el Govern en abril de 2025. Financiación: la entidad bancaria debe financiar entre el 80 % y el 100 % del valor de la vivienda. Sin productos adicionales: los bancos no pueden exigir la contratación de seguros, tarjetas o planes para acceder a la hipoteca.

¿Qué colectivos pueden acceder a las garantías del IBAVI?

Además de los jóvenes menores de 40 años, pueden beneficiarse de las garantías del 20 %:

Familias numerosas , de cualquier grado.

, de cualquier grado. Familias monoparentales .

. Personas con discapacidad .

. Personas que tengan a su cargo familiares con discapacidad.

Para el resto de solicitantes (sin límite de edad ni pertenencia a estos colectivos), las garantías pueden alcanzar hasta el 15 % del valor de la vivienda.

Bancos adheridos al programa

Actualmente, cuatro entidades colaboran con el Govern balear en el programa «Nova Hipoteca Jove»: CaixaBank, Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença, Cajamar Caja Rural y ABANCA —la última en incorporarse tras la firma del convenio con el Govern en noviembre de 2025—.Estas entidades son las encargadas de tramitar los préstamos hipotecarios acogidos al programa, siempre bajo las condiciones establecidas por el IBAVI.

Más de 600 garantías ya concedidas

Desde la renovación del programa en 2024, el IBAVI ha aprobado 638 garantías hipotecarias, lo que supone un aumento del 27 % en solo siete meses. De ellas, 525 corresponden a Mallorca, 86 a Menorca y 26 a Ibiza, según los últimos datos oficiales.

El Govern prevé superar las 700 garantías antes de final de año, consolidando el programa como una de las principales herramientas de emancipación juvenil y acceso a la vivienda en las Islas Baleares.

Cómo solicitar la “Nova Hipoteca Jove”

Los interesados pueden consultar toda la información y los formularios de solicitud en la web del Institut Balear de l’Habitatge (www.ibavi.caib.es) o acudir directamente a cualquiera de las entidades financieras adheridas. El banco se encargará de evaluar la solicitud, tramitar el préstamo y coordinar la garantía con el IBAVI.