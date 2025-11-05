El PSOE de Baleares, sobre el audio de Aldama: "Nos preocupa cero, quien tiene que pedir disculpas es Prohens a Armengol"

El PSIB-PSOE asegura que le preocupa "cero" los audios aparecidos en el informe de la UCO donde el comisionista Víctor de Aldama celebra el segundo contrato firmado con el Govern de Francina Armengol. «Baleares ya han dicho OK» expresaba Aldama en dichos mensajes. No obstante, el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, asegura que dicho empresario "es una persona imputada" y carece de credibilidad alguna sobre esta cuestión.

"No nos preocupa en absoluto, Aldama es una persona imputada y con un auto de procesamiento ante el Tribunal Supremo. Darle credibilidad es dar credibilidad a una persona que es capaz de mentir y difundir bulos. No sé si Aldama lo dice sabiendo otra posición o lo dice porque es un comisionista y quiere venderse. Lo que si sé es que está imputado con un auto de apertura de juicio oral", recalca Negueruela.

"Prohens tiene que pedir perdón"

Por otro lado, el socialista afirma que el Tribunal Supremo "ha cerrado el caso" de mascarillas en Baleares una vez no habrá más aforados imputados. En este sentido, reclama al PP de Baleares y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que pidan perdón a Francina Armengol.

"Cuando el Tribunal Supremo cierra el tema de mascarillas de Baleares, Canarias y los Ministerios sin ninguna imputación, pues significa lo que significa. Espero que el PP nos pida disculpas porque han estado difundiendo bulos durante meses en esta Cámara. Yo creo que hoy Prohens puede aprovechar para pedir disculpas públicas a Armengol porque ha quedado confirmado que no va a haber ningún tipo de investigación más sobre la situación de Baleares que afecte a la responsabilidad de miembros aforados. Se cierra el tema de las mascarillas", recalca Negueruela.