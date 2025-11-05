Prohens esquiva la foto más incómoda gracias a la dimisión de Mazón

No puede ser más bonita la Llonja de Palma y no hace falta venir a Londres para darse cuenta pero cuando se ve la ve majestuosa lucir en la World Travel Market, con las esculturas de Miró, en una pared del estand balear hay que decirlo. Con la Llotja de telón de fondo tenía lugar este martes una de esas escenas simpáticas que se agradecen entre rivales políticos cuando la crispación está a flor de piel. La presidenta Marga Prohens la observaba divertida, la misma Marga Prohens que el año pasado no vino a Londres en señal de duelo por la tragedia de la dana en Valencia –sin que lo echara de menos, es otra de tantos que no corre por ir de feria en feria turística–. Y la misma Marga Prohens que se ha salvado de una foto incómoda de la que seguro estuvo barruntando cómo escaquearse si llegaba el momento: Carlos Mazón planeaba estar en Londres en la WTM en la semana de la declaración de Maribel Vilaplana. Si no hubiera dimitido, qué hubiera hecho Prohens, ambos barones populares acostumbraban a posar juntos...

En lugar de posar con Mazón, Prohens posó con la socialista Rosario Sánchez, a quien el alcalde de Palma agasajaba, con la Llonja de fondo, con una tote bag que promociona a Palma para su candidatura a Capital Cultural Europea para el año 203. Toda una entente cordiale que seguía divertida Prohens.

Y entre los presentes otro que lucía con sonrisa de ganador entre sus iguales era el presidente ibicenco.Vicent Marí y el PP de la Pitiüsa cada día están más en la cima de la política balear, no extraña teniendo en cuenta que la mano derecha de Prohens es otro eivissenc, Toni Costa, pero en este caso con sus logros turísticos en la lucha contra la oferta ilegal Marí saca cada día más ventaja a los moradores del Palau Reial.

El conseller Bauzà, el president Vicent Marí y Galmés charlan con el alcalde Martínez y Roca. / M. B. M.

Seguro que uno de sus valedores es un ausente no tan ausente en esta feria, Pep Aloy, para quien la presidenta tuvo palabras de elogio "por los años de dedicación", por su "esfuerzo extra”, después de que el director general de Turismo dimitiera el viernes.

Antònia Roca, el presidente Galmés y Marcial Rodríguez ojeando la revista especial de Diario de Mallorca para la WTM. / CIM

El hotelero con más poder fáctico en Mallorca está convencido de que la estela de Aloy va a seguir en la política turística de Prohens. La presidenta también, aprovechaba este martes para dar la bienvenida a su sustituto, Miguel Rosselló: "Estrenamos director general de turismo, en una línea continuista...".

Los 'dimonis' han llegado a Londres este año. / CIM

La tarde londinense tuvo este martes un característico olor a pólvora gracias al espectáculo con dimonis que ha traído el Consell a Londres, donde también ha inaugurado la exposición Noves Presències.

En las ferias hay mucho repetidor, y alguna sorpresa como en esta edición de la WTM. A los habituales Pep Cañellas, presidente ejecutivo de Fergus Group, o Gabriel Subías, CEO de World2Meet, que se acercaron a saludar a Prohens se sumó Raúl González, el consejero delegado EMEA de Barceló Hotel Group, mano derecha de Simón Pedro Barceló. González llegó y se quedó toda la mañana despachando después asuntos en las mesas de trabajo del estand balear. Una sorpresa, o no.