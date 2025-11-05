Previsiones en la WTM para 2026: "optimismo moderado" en Mallorca por la dependencia de los mercados alemán y británico

Para 2026 los hoteleros mallorquines quieren ir a por todas: reforzar su liderazgo en el mercado europeo para contrarrestar el ligero retraimiento de sus dos principales emisores, Alemania y Reino Unido, y prepararse para competir en el largo radio, un sueño que ya está aquí visto que United Airlines, Air Canada y Etihad Airways ya se han rendido al atractivo de la isla de la calma. Así lo han transmitido en la segunda jornada de la World Travel Market (WTM), la feria turística de Londres. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha cerrado la temporada 2025 como "un buen año" con un 94 % de ocupación durante el verano, igual que en el pasado, y un crecimiento del 6 % en gasto turístico.

Javier Vich, presidente de la patronal hotelera de Mallorca. / FEHM

El presidente de la FEHM, Javier Vich, acompañado en la rueda de prensa por su vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló, y la presidenta de la Agrupación de Cadenas de Baleares, Carolina Quetglas, apunta a "un optimismo moderado" para la próxima temporada y pide estar "alerta" porque puede haber "cierta contracción en el turismo alemán y británico visto que el primero ha caído casi un 2 % y el segundo un 1 % hasta septiembre. El 60 % del turismo en Mallorca depende de esos dos mercados, que han tenido "ligeros descensos" en verano, si bien se han podido paliar con alternativos, como el estadounidense, aunque sea "pequeño" y otros del este europeo, como el polaco, el checo o el rumano. Y ahora se añadirán el de Canadá y el de Oriente Medio con los nuevos vuelos directos. "Esperamos convencer [a las aerolíneas] que en 2027 adelanten y extienden los vuelos transoceánicos", confía Vich.

Margen para crecer fuera del verano

Será en enero, en Fitur al ser la feria que marca "el pistoletazo de salida" de cómo será 2026, cuando se aviste mejor el panorama, pero las señales que deja este año llaman a ser "cautos" porque hay "cierta contracción en el consumo" aunque se mantengan las ganas de viajar. Vich confía en los cuatro principales mercados, Alemania, Reino Unido, España y Francia, y sus "economías robustas" y en "un margen de crecimiento que viene fuera de la temporada alta".

El conseller Jaume Bauzà con Miguel Rosselló, nuevo director general de Turismo, en el estand de Baleares en la WTM 2025. / CAIB

Entre enero y septiembre, Mallorca recibió 10,8 millones de turistas internacionales, casi un 3 % más, que generaron 13.480 millones de euros en gasto, con un alza del 6 %, explicaba Vich. "Hemos sido capaces de crecer en valor, no en volumen". Además, es en el primer trimeste del año cuando más creció la actividad, con una ocupación del 61 %. El ejercicio pasado los hoteles de Mallorca alcanzaron el 72,5 % de media y para este año se prevé un 74,35 %. En pleno verano se llegó al 94 %, igual que en 2024.

El gasto medio por persona alcanzó 1.248 euros (+3 %) y el gasto medio diario se situó en 200,5 euros (+3,8 %), superando por primera vez la barrera de los 200 euros, subrayan los hoteleros. El archipiélago tiene un gasto un 30 % más elevado que la media nacional. Y "hemos aprendido a generar más rentabilidad con el mismo número de pernoctaciones. Esto es eficacia no euforia", consideran los hoteleros.

Aperturas tempranas

La mejora de la actividad, con "el gran esfuerzo de la reconversión", muestra que la desestacionalización "ya es un hecho". Vich la vincula a la "gran valentía de los empresarios de abrir antes los hoteles". Para el año que viene el 20 % de la planta, un 1 % más, estará abierta todo el año, el 40 % en febrero (+4 %), el 70 % en marzo (16 %) y el 83 % en abril (+13 %). "La gran apuesta por abrir más hoteles en el segundo trimestre" y no cerrar otros conlleva más contrataciones en el destino "con el mejor convenio de hostelería de España" y donde el poder adquisitivo de los trabajadores ha aumentado un 8 % y crece la estabilidad.

Respecto a la saturación y el impacto del turismo entre la población residente, Vich apela al gran crecimiento demográfico y el déficit en infraestructuras y vivienda. "Hemos visto menos lugares con gran afluencia de gente", valora.

Mientras, el conseller de Turismo, Jaume Bauzà celebraba en la WTM el descenso del indicador de presión humana de agosto, con 13.500 personas menos que el año anterior, según datos del Ibestat, lo que consolida una tendencia descendente en los meses de mayor intensidad turística. Es el tercer mes consecutivo de reducción de la presión humana, después de las bajadas de junio y julio, si bien el comportamiento por islas varía.

Reuniones con turoperadores

Este miércoles han seguido las reuniones con Jet2, easyJet Holidays o la patronal ABTA para tomar el pulso al mercado británico, además de las presentaciones de Calvià o Alcúdia.

Por la tarde la delegación balear hacía balance a través del nuevo director general de Turismo, Miguel Rosselló. Hay "cierta preocupación por la economía" en los dos principales países emisores, Reino Unido y Alemania, por "subidas de impuestos", comentaba después. Si bien se mantiene la preferencia por las vacaciones se opta más por las reservas de última hora, con un impacto en la estancia media y "una mayor sensibilidad al precio", resumía Rosselló.