Los hoteleros de Mallorca advierten en Londres de que "cualquier" subida de la ecotasa impactará en el turismo familiar

Los hoteleros de Mallorca lo han vuelto a decir este miércoles alto y claro en Londres: rechazan "cualquier" subida de la ecotasa en Baleares y si se aplica al tercer trimestre del año, es decir, en pleno verano, puede tener una alta incidencia en la demanda turística a la isla al impactar con el turismo familiar. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), en la valoración de la temporada 2025 y las perspectivas para 2026 en el transcurso de la World Trael Market (WTM) piden que la isla se quede como está y que no se haga nada para perjudicar a los clientes fidelizados máxime cuando destinos competidores como Grecia o Turquía ponen "la alfombra roja para arañar cuota de mercado".

Más del 70 % de la facturación en Mallorca se sigue generando en verano, subraya el líder hotelero, Javier Vich, quien también transmite gran optimismo ante la ampliación de las rutas aéreas transoceánicas la próxima temporada alta, con el vuelo directo de Air Canada a Montreal y el de Etihad Airways a Abu Dabi. "Mallorca pasará de ser un destino mediterráneo a un destino global", celebra el presidente de la FEHM. Por otro lado, "el gran caballo de batalla" sigue siendo la lucha contra la oferta ilegal e Ibiza es el claro ejemplo de buen trabajo con resultados, agrega Vich.

Los hoteleros de Mallorca, que pueden presumir de que año con año se incrementa la planta hotelera abierta todo el año y celebran que el gasto turístico crece el doble que las llegadas, son firmes en su oposición a la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS), con el que han sido muy críticos echando en cara al PP de Marga Prohens, cuando saltó la liebre sobre su incremento en verano, que ni siquiera lo llevaban en su programa electoral.

Dependencia de las familias

"Estamos recaudando ya 148 millones de euros anuales, cualquier subida del ITS en el tercer trimestre puede tener una incidencia importante", sostiene Vich en la rueda de prensa ofrecida en el estand balear en la WTM. "No estamos creciendo, pero tampoco tenemos que penalizar la temporada alta de sol y playa porque es la que mayor dependencia tiene de las familias, y ahí es donde se puede producir una bajada importante", avisa. "No debemos olvidar que el 70 % del negocio se genera en el verano", explica, por lo que los turistas que llegan en julio, agosto y septiembre a la isla son vitales y los que están en liza con los destinos competidores. "No se puede perder la perspectiva e incidencia que puede llegar a tener la subida de la ecotasa en ese periodo", insiste el líder de los hoteleros mallorquines.

El turismo familiar es el que más se rifan las grandes mayoristas, y ya se encargan sus directivos de advertirles al respecto a los empresarios. Sin ir más lejos este martes la propia TUI así lo transmitió en la reunión que mantuvo con la delegación balear, recordaba Vich, apuntando a Grecia y a Turquía que estan intentando quitar cuota al archipiélago. Por ello Baleares debe seguir siendo un destino competitivo.

Ante la posible pérdida de turismo familiar explica Vich: ·"Estamos muy seguros de la oferta que tenemos, nos sentimos muy solventes con lo que ofrecemos. La preocupación viene en tanto en cuanto desviamos los focos de atención y dirigimos un debate que pueda dañar a los mercados emisores". Así las cosas, el presidente de la FEHM señala las fortalezas de una isla que genera hasta 13.000 millones de impacto económico con una ocupación de un 74 % "y donde en temporada alta "somos un destino competitivo. No hagamos nada para dañar los clientes que tenemos fidelizados y que se vayan a otros destinos que están poniendo la alfombra roja para arañar una parte de la cuota que tenemos". Ahí lo deja.

El hotelero dibuja cómo está la segmentación del mercado, en la que la turoperación pierde peso al pasar del 60 % en sus manos al 50 % actual. El resto se reparte un 30 % en agencias de viajes y OTA (on line) y el 20 % ya es ventas a través del canal directo. "El gran reto es que con la inteligencia artificial va a cambiar cómo nos vendemos online".

"La oferta ilegal debería ser el punto número de la agenda de trabajo del Consell y del Govern" Javier Vich — Presidente de la FEHM

Sobre el otro gran asunto que preocupa a la FEHM, la oferta turística ilegal, Javier Vich considera que es "el gran caballo de batalla". "Ibiza", continúa, "es un gran ejemplo de que el trabajo bien hecho da buenos resultados y nosotros tenemos que ser capaces en Mallorca de seguir esa senda. La oferta ilegal debería ser el punto número de la agenda de trabajo del Consell y del Govern".

Por el estand de Baleares pasaban este miércoles varios hoteleros para mantener reuniones en la WTM de Londres. / M.B.M.

De cara a 2026, se espera con optimismo la apertura de los vuelos directos con Montreal y Abu Dabi. Esta última ruta es "la puerta de entrada al mercado asiático", una sorpresa que levanta muchas expectativas. "Mallorca pasa de ser un destino del Mediterráneo a ser un destino global", dice Vich.

Los hoteleros inciden también en la relevancia de la promoción, y aplauden que a Londres se haya venido con la cultura como reclamo, a la que hay que añadir la promoción en el segmento MICE, la gastronómica o deportiva. "En el sol y playa en temporada alta tiene que ponderar menos porque tenemos que incentivar el crecimiento en el primer, segundo y cuarto trimestre". La FEHM insiste en la promoción "segmentada y en los meses que vemos margen de crecimiento y con ese cliente de valor".