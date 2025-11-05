Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gratuidad del transporte público en 2026, más cerca de ser una realidad en Baleares

El Senado aprueba una enmienda a la ley de Movilidad Sostenible para aplicar un descuento del 100 % en los abonos y títulos multiviaje en las islas

El Congreso tendrá la última palabra respecto a esta medida

Archivo - Bus de la EMT Palma. / CORT - Archivo

Andrés Martínez

La gratuidad del transporte público en Baleares para el año 2026 está más cerca de ser una realidad después de la propuesta que se ha aprobado hoy en el Senado. En este sentido, la cámara alta, con mayoría del PP, ha votado a favor de una enmienda al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para garantizar dicha bonificación. La medida permitirá aplicar un descuento del 100 % en los abonos y títulos multiviaje, de manera que el Govern autonómico recibirá la ayuda estatal necesaria para cubrir íntegramente el coste del servicio.

La enmienda aprobada reconoce el hecho insular y garantiza que tanto Baleares como Canarias sean beneficiarias de una ayuda estatal específica destinada a financiar la gratuidad del transporte público durante 2026. "El PP ha sido decisivo para dar estabilidad y continuidad a una medida que mejora la vida de miles de ciudadanos”, señala el senador balear Miquel Jerez.

Ministerio de transportes

Esta financiación procederá del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y permitirá mantener un servicio esencial para la movilidad de trabajadores, estudiantes y familias. “El Partido Popular ha actuado con responsabilidad y sentido común”, subraya el popular. "Hemos dado respaldo jurídico y estabilidad a una medida eficaz, evitando que dependa de improvisaciones o decisiones coyunturales del Gobierno central", determina Jerez.

El Congreso decidirá

Una vez aprobada la enmienda por parte del Senado, será el Congreso de los Diputados quien tenga la última palabra respecto a si dicha propuesta se incluye en la ley de Movilidad Sostenible. Cabe recordar que ya en 2025 la gratuidad del transporte público en Baleares quedó en el aire tras la caída del decreto ómnibus del Gobierno Central. No obstante, finalmente PSOE y Junts desbloquearon la situación a través de un nuevo decreto y se garantizó la gratuidad este año. Así, la enmienda aprobada por el Senado hace que la bonificación esté más cerca de prorrogarse en Baleares en 2026.

