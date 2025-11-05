Educación convocará las ayudas de emergencia para alumnos vulnerables tras los reproches de la oposición

El conseller de Educación, Antoni Vera, se comprometio ayer a publicar la próxima semana la convocatoria del fondo escolar de emergencia social, unas partidas que se hacen llegar a los centros educativos públicos que lo solicitan para poder ayudar a familias muy vulnerables con pagos básicos que no pueden afrontar, como material escolar, una merienda para niños que llegan sin haber desayunado, el coste de una excursión o incluso alimentos o productos de higiene. Antoni Vera aeguró en el Parlament que la convocatoria saldrá la semana próxima después de que el PSIB le reprochara que un mes y medio después del inicio de curso aún no la han publicado.

La diputada socialista Amanda Fernández recordó ayer en la sesión parlamentaria que es la segunda vez esta legislatura que el curso empieza y Educación no ha hecho pública la convocatoria de este fondo. Normalmente la convocatoria sale antes de que acabe el curso anterior o durante el verano y se da a los centros hasta el 30 de septiembre para solicitar adherirse. El año pasado así fue, pero no el anterior: en 2023 ya hubo retrasos con este fondo y la convocatoria no salió hasta octubre, después de que el PSIB llevara el tema al Parlament tras haber recibido llamadas de directores inquietos con este tema. Este año Fernández cree que Educación "se ha vuelto a olvidar" de convocarlo.

El reproche de Fernández indignó a Vera, que recordó que han ampliado en 150.000 euros la partida total de este programa. El conseller ennumeró además otras medidas que han adoptado para atender al alumnado vulnerable y garantizar la igualdad de oportunidades, como ampliar el presupuesto para becas de comero. En este momento aprovechó para anunciar la gratuidad del transporte escolar para el alumnado de FP a partir del próximo curso.

El fondo escolar de emergencia social es un dinero que desde 2015 la conselleria reparte entre los centros públicos que así lo solicitan para poder ayudar a las familias más vulnerables ante gastos imprevistos e imprescindibles. En su orígen este fondo fue fruto de una colaboración entre la conselleria de Asuntos Sociales y la de Educación, que lo crearon pensando que la escuela es el sitio en el que afloran y son fácilmente detectables las necesidades de los hogares con menores a cargo. La idea era dar a los centros un dinero para que pudieran ayudar a padres ya en una situación de fragilidad que además se encontraran con una situación sobrevenida (perder el trabajo, un divorcio, una necesidad material imprevista e ineludible...) que afectara directamente a su hijo o hijos. Con el tiempo pasó a asumir el coste del programa la conselleria de Educación sola. Al acabar el curso las escuelas envían una memoria justificativa del dinero gastado.

Las escuelas con alumnado vulnerable agradecen mucho poder disponer de este fondo para poder responder con agilidad a las necesidades básicas que detectan en muchos estudiantes. Cabe recordar que Baleares es de las comunidades con las tasas más altas de pobreza infantil. Según datos de UNICEF, hasta 15.700 niños y adolescentes viven en hogares en situación de carencia material y social severa y uno de cada dos menores de las islas están en riesgo de pobreza.