“La causa palestina es una punta de lanza contra el fascismo y la militarización de Europa”
Miembros de la Global Sumud Flotilla reivindican en el Club Diario de Mallorca la resistencia palestina como símbolo de lucha contra la ocupación, el capitalismo y la complicidad de Europa y Estados Unidos en el genocidio de Gaza
El Club Diario de Mallorca acogió ayer un acto organizado por el Moviment Global a Gaza Mallorca con la participación de miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, que denunciaron la impunidad de Israel y la complicidad de los gobiernos occidentales ante el genocidio del pueblo palestino. Lucía Muñoz, Reyes Rigo, Alejandra Martínez, Saif Abukeshek y Thiago Àvila coincidieron en la necesidad de mantener la movilización internacional y de vincular la causa palestina con las luchas sociales y económicas locales.
“La flotilla no éramos solo quienes estábamos en los barcos, sino miles de personas organizadas en tierra”, recordó Rigo, quien definió la iniciativa como “un esfuerzo conjunto de resistencia civil pacífica”. Aseguró que “no fue la primera flotilla ni será la última, porque seguiremos navegando mientras exista el genocidio y la ocupación”.
En la misma línea, Muñoz subrayó que “Gaza no está tan lejos de Mallorca” y denunció los vínculos económicos entre el apartheid israelí y la especulación turística en las islas. “Capitales con sede en Israel o con conexiones pasan a controlar activos estratégicos en Mallorca. Las mismas empresas responsables del apartheid son también responsables de la masificación y la crisis de vivienda”, señaló.
Muñoz también advirtió que “lo que ocurre en Gaza es consecuencia de un sistema que también nos pone en riesgo” y que “defender la paz, en momentos como este, es más difícil pero más necesario que nunca”.
Por su parte, Martínez denunció los intereses económicos detrás del conflicto. “El genocidio se sostiene porque tiene intereses capitalistas detrás. El centro de esa maquinaria está aquí, en Europa y Estados Unidos, y tenemos una responsabilidad para detenerlo”, afirmó. Llamó a ejercer presión con una posible “huelga general” y recordó que “la causa palestina condensa lo que habíamos dejado de ver: que movilizarse sirve”.
Desde una perspectiva internacionalista, Àvila destacó que “no es una guerra religiosa, sino una lucha de un pueblo por su autodeterminación”. Criticó el papel del imperialismo británico y estadounidense en la ocupación y aseguró que “los pueblos del mundo están intentando dar respuesta a un sistema que oprime y explota”.
Finalmente, Abukeshek, junto a Ávila miembro comité de dirección de la Flotilla, defendió que “Palestina es el eje de las luchas contra el imperialismo y el capitalismo” y advirtió que “la ocupación sigue, los derechos del pueblo palestino no están conseguidos”. “No hay alto el fuego real -añadió-, Israel sigue bombardeando, asesinando y bloqueando la ayuda humanitaria. Aunque llegue un acuerdo, nada cambiará si el sistema que confisca derechos sigue en el poder”. El miembro la Flotilla apeló a mantener la solidaridad activa y global: “Nuestra lucha no puede limitarse a Palestina, debe transformarse en una fuerza que cambie el sistema”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma