“La causa palestina es una punta de lanza contra el fascismo y la militarización de Europa”

El Club Diario de Mallorca acogió ayer un acto organizado por el Moviment Global a Gaza Mallorca con la participación de miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, que denunciaron la impunidad de Israel y la complicidad de los gobiernos occidentales ante el genocidio del pueblo palestino. Lucía Muñoz, Reyes Rigo, Alejandra Martínez, Saif Abukeshek y Thiago Àvila coincidieron en la necesidad de mantener la movilización internacional y de vincular la causa palestina con las luchas sociales y económicas locales.

“La flotilla no éramos solo quienes estábamos en los barcos, sino miles de personas organizadas en tierra”, recordó Rigo, quien definió la iniciativa como “un esfuerzo conjunto de resistencia civil pacífica”. Aseguró que “no fue la primera flotilla ni será la última, porque seguiremos navegando mientras exista el genocidio y la ocupación”.

En la misma línea, Muñoz subrayó que “Gaza no está tan lejos de Mallorca” y denunció los vínculos económicos entre el apartheid israelí y la especulación turística en las islas. “Capitales con sede en Israel o con conexiones pasan a controlar activos estratégicos en Mallorca. Las mismas empresas responsables del apartheid son también responsables de la masificación y la crisis de vivienda”, señaló.

Muñoz también advirtió que “lo que ocurre en Gaza es consecuencia de un sistema que también nos pone en riesgo” y que “defender la paz, en momentos como este, es más difícil pero más necesario que nunca”.

Por su parte, Martínez denunció los intereses económicos detrás del conflicto. “El genocidio se sostiene porque tiene intereses capitalistas detrás. El centro de esa maquinaria está aquí, en Europa y Estados Unidos, y tenemos una responsabilidad para detenerlo”, afirmó. Llamó a ejercer presión con una posible “huelga general” y recordó que “la causa palestina condensa lo que habíamos dejado de ver: que movilizarse sirve”.

Desde una perspectiva internacionalista, Àvila destacó que “no es una guerra religiosa, sino una lucha de un pueblo por su autodeterminación”. Criticó el papel del imperialismo británico y estadounidense en la ocupación y aseguró que “los pueblos del mundo están intentando dar respuesta a un sistema que oprime y explota”.

Finalmente, Abukeshek, junto a Ávila miembro comité de dirección de la Flotilla, defendió que “Palestina es el eje de las luchas contra el imperialismo y el capitalismo” y advirtió que “la ocupación sigue, los derechos del pueblo palestino no están conseguidos”. “No hay alto el fuego real -añadió-, Israel sigue bombardeando, asesinando y bloqueando la ayuda humanitaria. Aunque llegue un acuerdo, nada cambiará si el sistema que confisca derechos sigue en el poder”. El miembro la Flotilla apeló a mantener la solidaridad activa y global: “Nuestra lucha no puede limitarse a Palestina, debe transformarse en una fuerza que cambie el sistema”.