Baleares reduce su presión humana en agosto pero Mallorca alcanza su máximo histórico

El mes de agosto de 2025 ha dejado un dato inédito en Baleares: la presión humana global —es decir, la población real presente en el archipiélago entre residentes y turistas— descendió un 0,57 % respecto al año anterior, aunque con comportamientos muy dispares entre islas.

Mientras Mallorca marca un máximo histórico, Ibiza y Menorca redujeron levemente su carga demográfica, según el Indicador de Presión Humana (IPH) publicado por el Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

El Índice de Población Humana medio diario en las islas se situó en 2.005.000 personas, frente a las 2.016.000 del mismo mes de 2024. El pico máximo se alcanzó el 6 de agosto, con 2.062.787 personas, y el mínimo, el 31 de agosto, con 1.861.821. Esta cifra máxima está un 0,65 % por debajo del récord histórico registrado en agosto de 2024 (2.076.276 personas).

Por segunda vez desde que existen registros (1997) —y exceptuando el año excepcional de 2020—, el IPH máximo disminuye consecutivamente en los meses de junio, julio y agosto, algo que solo había ocurrido en 2009. Asimismo, solo en cuatro ocasiones anteriores (2009, 2013, 2018 y ahora 2025) se había producido una caída del IPH máximo en agosto, lo que refuerza la excepcionalidad de este verano.

Mallorca, en máximos

Sin embargo, el contraste llega cuando se mira la tendencia regional porque Mallorca ha alcanzado este agosto su máximo histórico de presión humana. La isla llegó a 1.492.531 personas en su punto más alto —un 0,14 % más que en agosto de 2024— y registró una media mensual de 1.454.854 personas, también récord absoluto, lo que supone un aumento del 0,36 % respecto al año pasado.

En Menorca, la afluencia de personas se mantuvo prácticamente estable respecto al año pasado, aunque con un leve retroceso. El día 12 de agosto se registró la mayor concentración del mes, con 230.833 personas presentes en la isla, mientras que el 31 de agosto fue la jornada de menor ocupación, con 187.523. En conjunto, los valores máximos y mínimos del Indicador de Presión Humana descendieron un 0,1 % y un 1,1 %, respectivamente, en comparación con agosto de 2024.

Por su parte, Ibiza experimentó la caída más acusada del archipiélago. Tanto los picos como los momentos de menor presencia de población bajaron con fuerza: el máximo —registrado el 13 de agosto— alcanzó 316.843 personas, un 4,6 % menos que el año anterior, y el mínimo, el 31 de agosto, se situó en 267.380 personas, lo que supone una disminución del 6,7 % respecto a 2024.

En Formentera también vuelve a crecer. Su IPH máximo fue de 35.729 personas, un 3,7 % más que en agosto de 2024, mientras que la media mensual se situó en 33.893 personas, también un 3,7 % superior. Aun así, la isla sigue lejos del récord de 2017, cuando alcanzó las 40.994 personas.

El descenso global del IPH durante el verano de 2025 marca un punto de inflexión en la evolución del modelo turístico balear. Tras años de crecimiento continuado y la recuperación posterior a la pandemia, el archipiélago parece haber entrado en una fase de estabilización y equilibrio.