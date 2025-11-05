Los audios de Aldama: "Baleares ya ha dicho ok"
Palma
Aldama: "Me acaban de llamar de Baleares, acaban de dar el ok para empezar mañana"
"Buenos días de nuevo. Me acaban de llamar de Baleares, acaban de dar el ok para empezar mañana. Voy a organizar todo ahora, que quieren una web y un montón de cosas. Así que a ver si las tengo listas para esta tarde, mañana, y ya han dicho que ok. Yo ahora diré al de Canarias, lo voy a llamar para decirle, oye, de Baleares ya han dicho ok. Para que se ponga en marcha también él, ¿vale? Venga, luego te cuento."
Aldama: "Empiezan con un contrato pequeño de 30.000 euros"
"Empiezan con un contrato pequeño de 30.000 euros. Dicen que es lo que pueden hacer de principio y luego ir renovando ese contrato a medida que vayan funcionando".
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Vecinos de es Caülls denuncian la presencia de 22 turistas alemanes con prostitutas en la ilegal Villa Marilyn de Paco Garrido
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- Hallan muertos a 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma